Galeria Do Egito Antigo ao Vaticano: conheça a história do imponente obelisco da Praça de São Pedro Quem observa a Praça de São Pedro logo percebe o imponente obelisco que domina o centro do espaço. Com cerca de 327 toneladas, o monumento atravessou séculos e passou por grandes deslocamentos antes de chegar à posição atual. Sua trajetória liga o Egito Antigo, a Roma imperial e a história do cristianismo e do Vaticano. Por Flipar

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