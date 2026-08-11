Ajuda a aliviar o estresse e queima calorias: conheça os benefícios de pular corda

Por ser um exercício que pode atingir alta intensidade, pular corda eleva rapidamente a frequência cardíaca e aumenta o gasto energético. Quando praticada regularmente e associada a hábitos adequados, a atividade pode contribuir para o controle do peso e a melhora do condicionamento físico.
Em comparação com atividades geralmente mais leves, como a caminhada, pular corda pode exigir maior esforço do organismo e mobiliza diversos grupos musculares ao mesmo tempo. Pernas e panturrilhas participam intensamente dos saltos, enquanto abdômen, ombros e braços ajudam na estabilização e no controle do movimento.
Quando praticada regularmente e com intensidade adequada, a atividade aumenta o gasto energético e pode contribuir para a redução da gordura corporal quando associada a uma alimentação equilibrada. A repetição dos saltos também desafia os sistemas cardiovascular e respiratório, ajudando a melhorar a resistência e o condicionamento cardiorrespiratório.
Pular corda também ajuda a desenvolver equilíbrio, coordenação motora e agilidade, pois exige movimentos rápidos e sincronizados entre braços, mãos, pernas e pés. Com a prática, o corpo aprimora o ritmo, o controle dos movimentos e a capacidade de reagir com maior precisão.
A prática regular de exercícios como pular corda também está associada à liberação de substâncias envolvidas na sensação de prazer e bem-estar. Além dos benefícios físicos, a atividade pode ajudar a reduzir o estresse e aliviar a tensão acumulada no dia a dia, contribuindo para a saúde mental.
Por ser uma atividade de impacto, alguns cuidados são importantes para reduzir o risco de lesões. Recomenda-se utilizar calçados adequados, manter os joelhos levemente flexionados e realizar saltos baixos, aterrissando suavemente sobre a parte anterior dos pés, sem deixar os calcanhares baterem com força no chão.
Variar o ritmo dos saltos e utilizar uma corda de tamanho adequado pode tornar o treino mais eficiente e confortável. Para iniciantes, a recomendação é começar com sessões curtas e aumentar gradualmente a duração e a intensidade, respeitando o condicionamento e os limites do próprio corpo.