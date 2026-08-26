Miguel Falabella revela por que escondeu filhos e fala sobre vida pessoal e internação

O artista, que também já é avô, contou que nunca expôs a vida dos filhos porque acreditava que apenas ele, como figura pública, deveria estar sujeito à exposição. A mesma decisão valeu para os relacionamentos amorosos e para a orientação sexual, assuntos que preferiu manter longe da imprensa.
Falabella também comentou a repercussão de uma foto publicada ao lado do namorado, Alexandre Altoé, nas redes sociais. O ator afirmou que nunca teve interesse pela vida pessoal de outras pessoas e também não permitiu que o público acompanhasse a sua. Por isso, ficou surpreso com a reação à publicação.
Durante a entrevista, o artista relembrou ainda alguns boatos falsos que enfrentou ao longo da carreira. Um deles afirmava que ele teria contraído HIV. Segundo Falabella, a informação falsa chegou a prejudicar a venda de ingressos para um espetáculo em Londrina e provocou até o esvaziamento de uma loja em que entrou na época.
Falabella revelou também que foi internado recentemente com pneumonia. O período no hospital fez o ator refletir sobre a própria morte. Ele contou que sentiu uma grande sensação de paz ao acordar durante a internação, mas afirmou que ainda não estava preparado para morrer porque queria se despedir de pessoas importantes.
A experiência, segundo ele, reforçou o desejo de priorizar projetos pessoais. Entre eles está a ideia de escrever um livro sobre mulheres marcantes de sua trajetória: 'Quero escrever um livro sobre essas grandes mulheres que passaram na minha vida... Sou eu lembrando dessas grandes mulheres que eu tive em meus braços. Já tenho até nome: Eu as tive em meus braços', contou.
Miguel Falabella, nascido em 10 de outubro de 1956, é ator, diretor, dramaturgo, roteirista e apresentador. Ele começou a carreira no início da década de 1980. Desde então, se tornou um dos nomes mais conhecidos da televisão e do teatro brasileiro, com trabalhos marcantes no drama, na comédia e na apresentação de programas.
Três de seus personagens mais conhecidos são Caco Antibes, do seriado 'Sai de Baixo', Mário Jorge, de 'Toma Lá Dá Cá', e Gedivan, de 'Pé na Cova'. Nas novelas, interpretou Raul Toledo, em 'A Viagem', e Kasper, em 'Três Graças'. Também ficou conhecido por comandar o programa 'Vídeo Show' por mais de 15 anos.