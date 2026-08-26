Miguel Falabella revela por que escondeu filhos e fala sobre vida pessoal e internação

A experiência, segundo ele, reforçou o desejo de priorizar projetos pessoais. Entre eles está a ideia de escrever um livro sobre mulheres marcantes de sua trajetória: 'Quero escrever um livro sobre essas grandes mulheres que passaram na minha vida... Sou eu lembrando dessas grandes mulheres que eu tive em meus braços. Já tenho até nome: Eu as tive em meus braços', contou.