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Sandra Bullock revela como filhos lidaram com doença de Bryan Randall

Sandra Bullock revelou novos detalhes sobre como os filhos, Louis e Laila, lidaram com a doença de Bryan Randall, seu companheiro, que morreu em agosto de 2023, aos 57 anos. As declarações foram feitas durante a participação da atriz no podcast “SmartLess”, apresentado por Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes.

Por Flipar
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Durante o podcast, Bullock contou que Louis e Laila, filhos que ela adotou em 2010 e 2015, respectivamente, perceberam as mudanças provocadas pela doença dentro de casa. “Eles conseguiam ver. Eles têm olhos. E são crianças muito, muito astutas”, afirmou a atriz. Segundo ela, os filhos notavam tanto as transformações físicas de Randall quanto as mudanças no comportamento dos adultos ao redor.

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Segundo a atriz, Louis percebeu cerca de dois anos antes da morte de Randall que aquela situação não fazia bem ao seu bem-estar e decidiu se afastar. Bullock explicou que procurou respeitar os limites do filho e evitou atribuir a ele responsabilidades que não correspondiam à sua idade.

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Laila, por outro lado, permaneceu próxima do pai por mais tempo. Cerca de seis meses antes da morte de Randall, a menina pediu à mãe que não a levasse para visitá-lo até que se sentisse preparada. Bullock respeitou o pedido e organizou a estrutura de cuidados dentro de casa, mantendo Randall em um espaço separado para preservar o bem-estar dos filhos.

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Bryan Randall era fotógrafo e viveu um relacionamento com Sandra Bullock de 2015 até a sua morte. Os dois se conheceram quando ele foi contratado para fotografar a festa de aniversário de Louis, filho mais velho da atriz. Em 2021, Bullock chamou Randall de “o amor da minha vida” durante uma entrevista ao programa “Red Table Talk”.

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Randall recebeu o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa, e enfrentou a condição por cerca de três anos antes de morrer, em 5 de agosto de 2023. Ele decidiu manter a doença em sigilo, e a família respeitou seu desejo durante todo o período de tratamento.

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No podcast, ela também revelou que respeitar o pedido de privacidade de Randall a deixou isolada emocionalmente ao longo do processo. Ela contou que, por um tempo, apenas sua irmã sabia do diagnóstico dele e que começou a antecipar o luto quatro anos antes da morte do companheiro. Bullock também descreveu a combinação entre o desgaste físico da doença e o impacto na saúde mental como 'uma combinação terrível'.

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Sandra Bullock é uma atriz norte-americana e um dos principais nomes do cinema americano. Ela é conhecida por estrelar filmes como 'Velocidade', 'Miss Simpatia', 'Da Magia à Sedução' e “Gravidade”. Bullock ganhou o Oscar de Melhor Atriz em 2010 pela atuação em 'Um Sonho Possível'.

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