Sandra Bullock revela como filhos lidaram com doença de Bryan Randall

No podcast, ela também revelou que respeitar o pedido de privacidade de Randall a deixou isolada emocionalmente ao longo do processo. Ela contou que, por um tempo, apenas sua irmã sabia do diagnóstico dele e que começou a antecipar o luto quatro anos antes da morte do companheiro. Bullock também descreveu a combinação entre o desgaste físico da doença e o impacto na saúde mental como 'uma combinação terrível'.