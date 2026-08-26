Sandra Bullock revela como filhos lidaram com doença de Bryan Randall

Durante o podcast, Bullock contou que Louis e Laila, filhos que ela adotou em 2010 e 2015, respectivamente, perceberam as mudanças provocadas pela doença dentro de casa. “Eles conseguiam ver. Eles têm olhos. E são crianças muito, muito astutas”, afirmou a atriz. Segundo ela, os filhos notavam tanto as transformações físicas de Randall quanto as mudanças no comportamento dos adultos ao redor.
Segundo a atriz, Louis percebeu cerca de dois anos antes da morte de Randall que aquela situação não fazia bem ao seu bem-estar e decidiu se afastar. Bullock explicou que procurou respeitar os limites do filho e evitou atribuir a ele responsabilidades que não correspondiam à sua idade.
Laila, por outro lado, permaneceu próxima do pai por mais tempo. Cerca de seis meses antes da morte de Randall, a menina pediu à mãe que não a levasse para visitá-lo até que se sentisse preparada. Bullock respeitou o pedido e organizou a estrutura de cuidados dentro de casa, mantendo Randall em um espaço separado para preservar o bem-estar dos filhos.
Bryan Randall era fotógrafo e viveu um relacionamento com Sandra Bullock de 2015 até a sua morte. Os dois se conheceram quando ele foi contratado para fotografar a festa de aniversário de Louis, filho mais velho da atriz. Em 2021, Bullock chamou Randall de “o amor da minha vida” durante uma entrevista ao programa “Red Table Talk”.
Randall recebeu o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa, e enfrentou a condição por cerca de três anos antes de morrer, em 5 de agosto de 2023. Ele decidiu manter a doença em sigilo, e a família respeitou seu desejo durante todo o período de tratamento.
No podcast, ela também revelou que respeitar o pedido de privacidade de Randall a deixou isolada emocionalmente ao longo do processo. Ela contou que, por um tempo, apenas sua irmã sabia do diagnóstico dele e que começou a antecipar o luto quatro anos antes da morte do companheiro. Bullock também descreveu a combinação entre o desgaste físico da doença e o impacto na saúde mental como 'uma combinação terrível'.
Sandra Bullock é uma atriz norte-americana e um dos principais nomes do cinema americano. Ela é conhecida por estrelar filmes como 'Velocidade', 'Miss Simpatia', 'Da Magia à Sedução' e “Gravidade”. Bullock ganhou o Oscar de Melhor Atriz em 2010 pela atuação em 'Um Sonho Possível'.