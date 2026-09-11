Quina, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (11/9), cinco loterias: os concursos 7115 da Quina; o 3007 da Dupla Sena; o 1295 do Dia de Sorte; o 2974 da Lotomania e o 897 da Super Sete
Quina: R$ 29 milhões / Lotomania: R$ 697 mil / Dupla Sena: R$ 3 milhões e R$ 72 mil / Dia de Sorte: R$ 800 mil / Super Sete: R$ 7 milhões
10 - 24 - 26 - 31 - 32 - 48 no primeiro sorteio; 09 - 23 - 32 - 33 - 39 - 48 no segundo
12 - 43 - 61 - 67 - 74
03 - 07 - 10 - 13 - 20 - 23 - 26 - 29 - 31 - 37 - 42 - 46 - 47 - 58 - 59 - 61 - 73 - 79 - 92 - 95
Coluna 1: 1 / Coluna 2: 1 / Coluna 3: 4 / Coluna 4: 6 / Coluna 5: 8 / Coluna 6: 7 / Coluna 7: 6
10 - 12 - 14 - 15 - 24 - 27 - 31. O mês da sorte é 10 (Outubro)