Animais Magros por natureza: raças de cães que surpreendem pelo corpo esguio Mesmo quando estão perfeitamente saudáveis, algumas raças de cães apresentam naturalmente um corpo mais esguio, com pouca gordura aparente e musculatura bem definida. Características genéticas, metabolismo e nível de atividade ajudam a explicar esse perfil. Conheça algumas raças que costumam manter uma silhueta naturalmente magra. Por Flipar

Imagem gerada por i.a