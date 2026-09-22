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Poesia de Luiz Reis revela uma Brasília para além dos clichês urbanos

Em 'Poemas da cidade planejada', o autor foge da burocracia para cantar uma capital viva, pulsante e em constante mutação; veja detalhes do lançamento

Luiz Reis lança &quot;Poemas da cidade planejada&quot;, explorando a capital para além dos clichês urbanísticos - (crédito: Reprodução/Instagram/@luizreispoesia)
Luiz Reis lança &quot;Poemas da cidade planejada&quot;, explorando a capital para além dos clichês urbanísticos - (crédito: Reprodução/Instagram/@luizreispoesia)

O poeta Luiz Reis lança o livro Poemas da cidade planejada, publicado pela Editora Sertão Pasárgada. A obra aborda temas contemporâneos da vida nas cidades do Distrito Federal, explorando uma capital para além dos clichês políticos e urbanísticos.

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A poesia revela uma Brasília viva e em mutação, que pulsa no ritmo do presente através de deslocamentos e encontros. Os poemas cantam a experiência de viver no DF longe das esferas da burocracia, com uma linguagem que reinventa formas de expressar a vida na cidade.

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Escrito sob a influência da música e de poetas brasileiros, o livro quebra estrofes e joga com as rimas sem linearidade, criando novas conexões de sentido. O resultado é uma poesia descrita como de alta voltagem, que conecta a beleza das ruas com as informações do mundo virtual.

Luiz Reis é morador do DF, artista e pesquisador da literatura de Brasília. Poeta e artista visual, já publicou em revistas literárias e editoras pelo país. Ele é fundador da editora Nautilus e possui mestrado e doutorado em Literatura pela UnB, além de formação em Filosofia.

Serviço

Poemas da cidade planejada

De Luiz Reis. lançamento ocorre em 23 de setembro, a partir das 18h30, no Beirute da 109 Sul. A entrada é franca e o autor estará presente para um bate-papo com o público e sessão de autógrafos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Nahima Maciel

Repórter

Repórter do Correio Braziliense desde 2000 com experiência na cobertura de Cultura, especialmente artes plásticas, literatura e teatro.

Por Nahima Maciel
postado em 22/09/2026 15:13 / atualizado em 22/09/2026 15:13
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