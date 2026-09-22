Poesia de Luiz Reis revela uma Brasília para além dos clichês urbanos

O poeta Luiz Reis lança o livro Poemas da cidade planejada, publicado pela Editora Sertão Pasárgada. A obra aborda temas contemporâneos da vida nas cidades do Distrito Federal, explorando uma capital para além dos clichês políticos e urbanísticos.
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A poesia revela uma Brasília viva e em mutação, que pulsa no ritmo do presente através de deslocamentos e encontros. Os poemas cantam a experiência de viver no DF longe das esferas da burocracia, com uma linguagem que reinventa formas de expressar a vida na cidade.
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Escrito sob a influência da música e de poetas brasileiros, o livro quebra estrofes e joga com as rimas sem linearidade, criando novas conexões de sentido. O resultado é uma poesia descrita como de alta voltagem, que conecta a beleza das ruas com as informações do mundo virtual.
Luiz Reis é morador do DF, artista e pesquisador da literatura de Brasília. Poeta e artista visual, já publicou em revistas literárias e editoras pelo país. Ele é fundador da editora Nautilus e possui mestrado e doutorado em Literatura pela UnB, além de formação em Filosofia.
Serviço
Poemas da cidade planejada
De Luiz Reis. lançamento ocorre em 23 de setembro, a partir das 18h30, no Beirute da 109 Sul. A entrada é franca e o autor estará presente para um bate-papo com o público e sessão de autógrafos.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.