Claudinho da Viola leva serenata e cultura popular a Candangolândia

Claudinho da Viola se apresenta no projeto "Serenata entre Amigos", valorizando a viola caipira e a música de raiz - (crédito: Divulgação)

A Praça da Bíblia, em Candangolândia, recebe pela terceira vez o projeto Claudinho da Viola – Serenata entre Amigos. O evento gratuito ocorre nesta quinta-feira de setembro (24/9), com shows, rodas de prosa e um palco aberto para a comunidade.

As noites começam sempre às 19h e reúnem nomes da música regional e da cultura popular ao lado do violeiro Claudinho da Viola. Entre os convidados estão Volmi Batista e Batuques e Calangos, Edy Miranda e Lucas Telles, Betão dos Teclados, Jacarandá e Braúna e Aline Rolim.

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A proposta é criar um espaço de convivência que valorize a música de raiz, a viola caipira e a cultura do Cerrado, além de dar visibilidade a talentos locais. A realização do evento utiliza recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC).

Cultura, inclusão e superação

Idealizador do projeto, o violeiro Claudinho da Viola perdeu a visão aos 2 anos de idade, vítima da varíola. A condição não o impediu de construir uma carreira como arranjador, intérprete e compositor, iniciada em 2001 no Centro de Ensino Especial para Deficientes Visuais (CEEDV).

Seu álbum de música instrumental autoral, Viola em Serenata, lançado em 2019, é considerado o único do gênero produzido por uma pessoa com deficiência no Brasil. Suas composições homenageiam elementos do Cerrado em canções como Garça do Cerrado e Itiquira.

“Tocar me dá uma sensação de liberdade maravilhosa. Estou muito feliz em poder realizar mais uma edição desse projeto”, destaca Claudinho. “A música me proporciona alegria e me permite mostrar que a deficiência não limita ninguém.”

Parceria fortalece a cultura local

O projeto conta com a parceria da Feira Livre e Cultural das Estrelas, que contribui para a geração de renda durante as quatro noites de programação. A iniciativa aproxima música, cultura popular, artesanato e gastronomia, valorizando artistas e empreendedores locais.

A presença da feira integra o evento ao cotidiano da comunidade, criando um ambiente de encontro entre moradores e trabalhadores da economia criativa. A iniciativa reforça que a capital federal é um celeiro de artistas do gênero.

Serviço

Claudinho da Viola – Serenata entre Amigos com Vanderley e Valtecy, Macedo e Mariano.

Nesta quinta-feira (24/9), às 19h, na Praça da Bíblia – Candangolândia, Brasília/DF. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.