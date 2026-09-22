Primavera dos Museus no CCBB tem visitas gratuitas e acessibilidade

O conceito de 'jogo' é explorado nas atividades do CCBB, como o 'Rolê no Jogo Coleção de Arte BB', convidando o público a interagir com a cultura - (crédito: Estúdio Devaholics)

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) participa da 20ª Primavera dos Museus com uma série de atividades gratuitas entre os dias até domingo (27/9). A campanha, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), tem como tema Museus para Todas as Pessoas.

As ações fazem parte do Rolê Cultural, o programa educativo do CCBB. Os ingressos para as atividades podem ser retirados no site ingressos.ccbb.com.br ou na bilheteria do local.

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A principal porta de entrada é o Rolê Espontâneo, uma visita mediada que não precisa de agendamento. Os passeios ocorrem de hora em hora, das 10h às 19h, com grupos de até 30 pessoas e duração de uma hora.

Alinhado ao tema do evento, o Rolê com LIBRAS promove encontros entre surdos e ouvintes. Na sexta-feira (25/9), às 16h, a atividade oferece uma vivência na exposição Yoshitaka Amano – Além da Fantasia, com 25 vagas.

A programação também explora o acervo e a arquitetura do edifício. Na sexta (25/9) e no sábado (26/9), às 18h, o Rolê no Jogo Coleção de Arte BB convida o público a montar uma coleção com obras de artistas como Oscar Niemeyer e Athos Bulcão.

No sábado (26/9) e no domingo (27/9), às 16h, a Visita-Espetáculo conduz os participantes a uma caça por cartas deixadas por Niemeyer, com músicas e brincadeiras que revelam detalhes da arquitetura do Edifício Tancredo Neves.

Programação e acessibilidade

Professores e arte-educadores têm um evento exclusivo no dia 30, às 19h. O encontro Arte em Jogo oferece uma visita mediada à Coleção de Arte do Banco do Brasil, seguida de uma roda de conversa sobre o ensino de arte. São 20 vagas.

Para facilitar o acesso, a ação Vem pro CCBB oferece uma van gratuita que transporta o público da Biblioteca Nacional até o centro cultural, de quinta a domingo. O serviço opera em horários específicos, com saídas a cada hora.

Rolê Espontâneo: de terça a domingo, das 10h às 19h, de hora em hora.

Rolê no Jogo Coleção de Arte BB: sextas e sábados, às 18h.

Visita Espetáculo: sábados e domingos, às 16h.

Arte em Jogo (para professores): dia 30 de setembro, às 19h.

O projeto tem patrocínio do Banco do Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e realização do Ministério da Cultura.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.