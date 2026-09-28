Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (28/9), seis loterias: os concursos 7129 da Quina, o 3791 da Lotofácil, o 2981 da Lotomania, o 1309 do Dia de Sorte, 3014 da Dupla-Sena e o 904 da Super Sete
Quina: R$ 11 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 5 milhões / Dupla Sena: R$ 5 milhões e R$ 88 mil / Dia de Sorte: R$ 800 mil / Super Sete: R$ 9 milhões
11 - 20 - 24 - 25 - 33 - 49 no primeiro sorteio; 24 - 26 - 31 - 35 - 39 - 43 no segundo
14 - 22 - 37 - 42 - 60
15 - 21 - 24 - 33 - 34 - 37 - 43 - 50 - 60 - 61 - 64 - 69 - 71 - 75 - 76 - 81 - 86 - 96 - 97 - 99
01 - 02 - 04 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 24 - 25
Coluna 1: 3 / Coluna 2: 8 / Coluna 3: 1 / Coluna 4: 0 / Coluna 5: 3 / Coluna 6: 4 / Coluna 7: 6
06 - 12 - 24 - 25 - 26 - 29 - 31. O mês da sorte é 05 (maio)