Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (29/9), cinco loterias: os concursos 3064 da Mega-Sena; o 3792 da Lotofácil; o 7130 da Quina; o 2448 da Timemania e o 1310 do Dia de Sorte.
Mega-Sena: R$ 49 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 12 milhões / Timemania: R$ 16 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão
04 - 10 - 20 - 25 - 27 - 48
04 - 16 - 61 - 69 - 72
32 - 45 - 51 - 60 - 62 - 73 - 75. O time do coração é o 47 (Internacional/RS)
02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 20 - 23 - 24 - 25
02 - 06 - 07 - 16 - 22 - 26 - 29. O mês da sorte é 04 (Abril)