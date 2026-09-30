Galeria Fóssil de dinossauro com menos de 1 kg revela detalhes de grupo pouco conhecido A descoberta é tão significativa que o autor principal, Peter Makovicky, comparou o fóssil à 'Pedra de Roseta' da paleontologia, por sua capacidade de decifrar características antes obscuras. A Pedra de Roseta, encontrada no Egito em 1799, foi decisiva para decifrar os hieróglifos. Por Flipar

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