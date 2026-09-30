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Fóssil de dinossauro com menos de 1 kg revela detalhes de grupo pouco conhecido

A descoberta é tão significativa que o autor principal, Peter Makovicky, comparou o fóssil à 'Pedra de Roseta' da paleontologia, por sua capacidade de decifrar características antes obscuras. A Pedra de Roseta, encontrada no Egito em 1799, foi decisiva para decifrar os hieróglifos.

Por Flipar
Reprodução do Instagram @rivadaviadrummond

O material foi encontrado na área de La Buitrera, região patagônica famosa por preservar fauna de pequeno porte, como serpentes primitivas e mamíferos exóticos. Embora a espécie já tivesse sido descrita a partir de ossos isolados, o novo esqueleto articulado permitiu uma reconstrução anatômica muito mais detalhada.

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A pesquisa também reavaliou fósseis de coleções na América do Norte e na Europa, indicando que os alvarezsaurídeos surgiram antes do que se pensava, ainda na época do supercontinente Pangeia. Sua dispersão global teria ocorrido com a fragmentação das massas de terra, e não por migrações através de oceanos.

Reproduc?a?o/ABS-CBN News

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