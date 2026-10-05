Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (5/10), seis loterias: os concursos 7135 da Quina, o 3797 da Lotofácil, o 2984 da Lotomania, o 1315 do Dia de Sorte, o 3017 da Dupla-Sena e o 907 da Super Sete.
Quina: R$ 23 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 8 milhões / Dupla Sena: R$ 6 milhões e R$ 94 mil / Dia de Sorte: R$ 2 milhões / Super Sete: R$ 10 milhões
05 - 06 - 22 - 23 - 37 - 38 no primeiro sorteio; 05 - 08 - 20 - 31 - 42 - 48 no segundo
01 - 06 - 18 - 43 - 80
03 - 05 - 06 - 12 - 20 - 22 - 23 - 25 - 26 - 28 - 41 - 53 - 68 - 70 - 73 - 76 - 79 - 82 - 86 - 90
Coluna 1: 6 / Coluna 2: 0 / Coluna 3: 2 / Coluna 4: 1 / Coluna 5: 1 / Coluna 6: 4 / Coluna 7: 9
02 - 09 - 13 - 15 - 17 - 19 - 26. O mês da sorte é 10 (Outubro)
01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23