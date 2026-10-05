Celebridades e TV Jack Lemmon: há 101 anos nascia um dos atores mais versáteis do cinema americano Jack Lemmon marcou a história de Hollywood pela facilidade com que transitava entre a comédia e o drama. Dono de grande presença em cena, também se dedicou à música e construiu uma trajetória de décadas no cinema. Seu talento para interpretar personagens muito diferentes fez dele um dos atores mais admirados de sua geração. Por Flipar

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