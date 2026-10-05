Economia

Saiba como agir se receber ou enviar pix por engano

Com a expansão do Pix, cada vez mais pessoas fazem pagamentos e transferências usando o sistema instantâneo criado em 2020 no Brasil. E, como se sabe, o dinheiro sai na hora da conta. Mas o que fazer se houver uma transferência errada? Saiba que, pela lei, o certo é devolver

Por Flipar
Divulgação

Um caso ocorrido no fim de 2023 ficou na lembrança. O empresário Lealdo dos Santos Souza, morador de Santos, no litoral paulista, recebeu nada menos que R$ 690 mil por engano. O FLIPAR mostrou na época.

Arquivo Pessoal/Lealdo dos Santos

Ele disse que, ao ver aquela dinheirama, achou que fosse algum golpe, dinheiro sujo que havia parado por engano em sua conta. Ele foi até a agência do banco de origem da quantia para dar prosseguimento à devolução.

Arquivo Pessoal/Lealdo dos Santos

Arquivo Pessoal/Lealdo dos Santos

Lealdo descobriu que a quantia era de uma pessoa que estava comprando um apartamento. Ele, então, teve que parcelar a transferência do dinheiro por um problema no banco. 'Eu não pensei duas vezes em devolver', afirmou ao G1 na época.

Reprodução redes sociais

Segundo o Banco Central, é possível cancelar a transação apenas antes da confirmação do pagamento. Depois de confirmar, a liquidação do PIX ocorre em tempo real, o que impossibilita o cancelamento.

Reprodução/Youtube/BancoCentral

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), quem recebeu um PIX por engano tem que entrar em contato com o destinatário para devolução do valor. No caso, o primeiro passo é ir ao banco.

Divulgação/Febraban

O Código Civil Brasileiro estabelece que ninguém pode se enriquecer ilicitamente às custas de outra pessoa (art. 876). Se você recebe um valor indevido, tem a obrigação legal de devolvê-lo

Divulgação Senado Federal

Se a devolução não ocorrer espontaneamente, quem enviou pode entrar com ação judicial para reaver o valor.

Freepik

Em alguns casos, cabe até registrar um boletim de ocorrência por apropriação indébita. Portanto, o correto é sempre comunicar o erro e devolver o dinheiro.

fsHH - pixabay

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