Galeria Quando a mente se fragmenta: entenda o transtorno das múltiplas identidades O transtorno dissociativo de identidade é caracterizado pela presença de duas ou mais identidades distintas, que podem se manifestar em momentos diferentes. O quadro costuma estar associado a traumas intensos, especialmente na infância, e a dissociação pode funcionar como uma forma de lidar com experiências dolorosas Por Flipar

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