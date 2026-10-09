Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (9/10), seis loterias: os concursos 7139 da Quina; o 3019 da Dupla Sena; o 3801 da Lotofácil; o 1319 do Dia de Sorte, o 2986 da Lotomania e o 909 da Super Sete
Quina: R$ 30 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 10 milhões / Dupla Sena: R$ 7 milhões e R$ 9 mil / Dia de Sorte: R$ 4 milhões / Super Sete: R$ 10 milhões
03 - 11 - 17 - 22 - 29 - 39 no primeiro sorteio; 08 - 16 - 31 - 35 - 44 - 47 no segundo
11 - 17 - 40 - 62 - 68
07 - 12 - 13 - 18 - 19 - 24 - 25 - 31 - 35 - 37 - 38 - 39 - 48 - 54 - 81 - 82 - 85 - 90 - 93 - 98
03 - 04 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24
Coluna 1: 8 / Coluna 2: 7 / Coluna 3: 6 / Coluna 4: 6 / Coluna 5: 0 / Coluna 6: 5 / Coluna 7: 4
02 - 04 - 09 - 10 - 23 - 26 - 28. O mês da sorte é 01 (Janeiro)