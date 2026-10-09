Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (9/10), seis loterias: os concursos 7139 da Quina; o 3019 da Dupla Sena; o 3801 da Lotofácil; o 1319 do Dia de Sorte, o 2986 da Lotomania e o 909 da Super Sete