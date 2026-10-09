Celebridades e TV Artistas que surpreenderam ao interpretar personagens de outro gênero e brilharam em cena Ao longo da história do cinema e da TV, diversos atores e atrizes surpreenderam o público ao interpretar personagens de outro gênero. Com a ajuda de figurinos, maquiagem e talento, esses artistas demonstraram versatilidade e deram vida a personagens marcantes. Relembre algumas dessas atuações. Por Flipar

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