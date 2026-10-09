Galeria Mecca Royal Clock Tower: maior relógio do mundo pode ser visto a 30 km de distância O Abraj Al-Bait é um complexo de US$ 15 bilhões inaugurado em 2012. Ele foi projetado para modernizar a infraestrutura de acolhimento aos milhões de peregrinos que visitam a Grande Mesquita de Meca, na Arábia Saudita. Por Flipar

Reprodução do Facebook World Cityscapes e Skyscrapers