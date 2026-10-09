Filmes e Séries Entre lagos e montanhas, Queenstown é uma joia da Nova Zelândia Às margens do Lago Wakatipu, cercada por montanhas imponentes, Queenstown, na Nova Zelândia, combina paisagens de tirar o fôlego com uma atmosfera vibrante. O destino é conhecido tanto por sua tranquilidade quanto pela energia dos esportes radicais, criando um contraste fascinante. Por Flipar

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