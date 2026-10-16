Quina, Dupla Sena, Lotofácil, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (16/10), seis loterias: os concursos 7144 da Quina; o 3021 da Dupla Sena; o 1324 do Dia de Sorte; o 3806 da Lotofácil; o 2988 da Lotomania e o 911 da Super Sete