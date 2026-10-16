Quina, Dupla Sena, Lotofácil, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (16/10), seis loterias: os concursos 7144 da Quina; o 3021 da Dupla Sena; o 1324 do Dia de Sorte; o 3806 da Lotofácil; o 2988 da Lotomania e o 911 da Super Sete
Quina: R$ 39 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 12 milhões / Dupla Sena: R$ 8 milhões e R$ 93 mil / Dia de Sorte: R$ 100 mil / Super Sete: R$ 11 milhões
03 - 04 - 35 - 37 - 44 - 50 no primeiro sorteio; 02 - 05 - 21 - 24 - 28 - 49 no segundo
12 - 32 - 43 - 70 - 75
04 - 08 - 13 - 17 - 21 - 23 - 28 - 29 - 30 - 47 - 70 - 75 - 78 - 79 - 80 - 85 - 89 - 92 - 95 - 97
04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25
Coluna 1: 2 / Coluna 2: 3 / Coluna 3: 2 / Coluna 4: 2 / Coluna 5: 7 / Coluna 6: 4 / Coluna 7: 6
10 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 29. O mês da sorte é 03 (Março)