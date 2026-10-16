O que as uvas e o vinho tinto têm de especial? Conheça o resveratrol e as curiosidades por trás da bebida

O resveratrol é um composto natural encontrado principalmente na casca das uvas tintas. Ele pertence ao grupo dos polifenóis, substâncias produzidas pelas plantas que podem desempenhar funções de proteção contra ameaças ambientais.
As videiras podem aumentar a produção de resveratrol quando enfrentam situações de estresse, como ataques de fungos. A substância faz parte dos mecanismos naturais de defesa da planta e ajuda a explicar o interesse científico por seus efeitos biológicos.
Durante a produção do vinho tinto, o suco das uvas permanece em contato com as cascas durante a fermentação. Esse processo favorece a extração de compostos como o resveratrol. No vinho branco, esse contato costuma ser muito menor.
O resveratrol ganhou notoriedade nas discussões sobre o chamado paradoxo francês, expressão associada à observação de taxas relativamente baixas de doenças cardíacas na França, apesar de uma alimentação tradicionalmente rica em gorduras saturadas. O consumo de vinho foi uma das hipóteses levantadas, mas essa relação nunca foi comprovada como causa.
Apesar de estar presente nas uvas tintas, o resveratrol não é responsável pela coloração vermelha do vinho. Essa característica se deve principalmente às antocianinas, pigmentos naturais presentes nas cascas das uvas. O resveratrol, por sua vez, não possui coloração intensa.
O envelhecimento do vinho não garante maior concentração de resveratrol, que varia conforme a uva, o cultivo e a produção. Embora estudos investiguem seus efeitos sobre o metabolismo e o envelhecimento celular, não há comprovação de ação rejuvenescedora em seres humanos.
Embora alguns compostos presentes no vinho apresentem propriedades antioxidantes, não há evidências suficientes para recomendar o consumo de bebidas alcoólicas como forma de proteger o coração. O álcool também está associado a riscos importantes para a saúde.
Uvas frescas, amendoim e algumas frutas vermelhas podem fornecer pequenas quantidades de resveratrol. Assim, não é necessário consumir vinho para ter contato com essa substância, que faz parte da composição natural de determinados alimentos.
O resveratrol apresenta atividades antioxidantes e outros efeitos biológicos em estudos experimentais. Porém, sua absorção e seu metabolismo no organismo dificultam a obtenção dos mesmos resultados observados em laboratório. Ainda faltam evidências clínicas robustas sobre seus benefícios à saúde.