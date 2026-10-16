Galeria O que as uvas e o vinho tinto têm de especial? Conheça o resveratrol e as curiosidades por trás da bebida As uvas e o vinho tinto carregam uma longa história de tradições, sabores e descobertas científicas. Entre seus componentes está o resveratrol, uma substância natural que despertou interesse por suas possíveis propriedades antioxidantes. Mas será que os benefícios atribuídos a ela são realmente comprovados? Conheça algumas curiosidades. Por Flipar