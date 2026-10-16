Galã de novelas da Globo nos anos 1980 que hoje é professor, Marcello Picchi celebrou aniversário de 78 anos ao lado dos filhos

Entre os presentes estavam Tadeu, Thiago Picchi, que seguiu os passos do pai na profissão artística, e Diego, outro dos filhos do ex-casal. Dos filhos de Marcello, Cyro foi o único que não apareceu nas imagens da reunião familiar.
Ao longo da carreira, Marcelo conquistou espaço na teledramaturgia brasileira com participações em produções como “Ciranda de Pedra”, de 1981, “Dona Beija”, de 1986, “Fera Radical”, de 1988, “Mico Preto”, de 1990, “Vamp”, de 1991, e “De Corpo e Alma”, de 1992.
No fim dos anos 1990, o ator resolveu interromper temporariamente sua trajetória na televisão para investir nos estudos de Filosofia. Ele se graduou na área pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e passou a atuar como professor.
Nascido em 8 de outubro de 1948, São Carlos, no interior de São Paulo, Marcello Picchi ganhou destaque na televisão, no cinema e no teatro a partir da década de 1970. Ele iniciou sua trajetória artística nos palcos, mas logo conquistou oportunidades na televisão.
Ao longo da carreira, Marcelo integrou o elenco de diversas novelas, entre elas 'Ciranda de Pedra', de 1981, 'Corpo a Corpo', de 1984, 'Que Rei Sou Eu?', de 1989, e 'Pátria Minha', de 1994. No cinema, atuou em produções como 'O Exorcismo Negro', de 1974, 'Sábado Alucinante', de 1979 e 'Mussum, o Filmis', de 2023.
Durante os anos 1980, Marcelo conquistou uma imagem de galã, além de conquistar reconhecimento do público por seus trabalhos na dramaturgia. A última novela da TV Globo em que trabalhou foi 'Aquele Beijo', exibida em 2012. De 2013 a 2016, interpretou o deputado Arlindo Sebonette no seriado 'Pé na Cova'.