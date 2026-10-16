Celebridades e TV Galã de novelas da Globo nos anos 1980 que hoje é professor, Marcello Picchi celebrou aniversário de 78 anos ao lado dos filhos Conhecido por seus papéis em novelas de sucesso na década de 1980, Marcello Picchi celebrou seus 78 anos de vida no dia 8 de outubro na companhia de três de seus quatro filhos, frutos de seu antigo casamento com a atriz Elizabeth Savalla. Por Flipar

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