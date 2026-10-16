Animais

Brasil entre os finalistas! Fotos de animais em situações bem-humoradas disputam prêmio internacional

Criado em 2015, o prêmio Nikon Comedy Wildlife Awards fez uma nova seleção de várias fotografias de animais selvagens em situações curiosas e engraçadas, com expressões e movimentos que lembram comportamentos humanos. Os vencedores de 2026 serão revelados em 8 de dezembro, em uma cerimônia em Londres.

Por Flipar
Divulgação/Warren Price

O concurso busca aproximar o público da vida selvagem por meio do humor e estimular a conscientização sobre a conservação da natureza. Nesta edição, a competição recebeu mais de 10 mil inscrições de fotógrafos de 112 países, um recorde. Entre os finalistas, há um registro no Brasil e uma fotografia subaquática da brasileira Fabi Fregonesi; confira!

Divulgação/Grayson Bell

Em 2025, a fotografia 'High-five', que retrata um jovem gorila se equilibrando apenas na perna direita, foi a grande vencedora. O registro foi feito pelo fotógrafo britânico Mark Meth-Cohn, nas montanhas Virunga, em Ruanda, na África.

Divulgação/Mark Meth-Cohn

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