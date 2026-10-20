Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (20/10), cinco loterias: os concursos 3072 da Mega-Sena; o 3809 da Lotofácil; o 7147 da Quina; o 2457 da Timemania e o 1327 do Dia de Sorte.
Mega-Sena: R$ 187 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 52 milhões / Timemania: R$ 21 milhões / Dia de Sorte: R$ 600 mil
02 - 06 - 09 - 16 - 31 - 40
05 - 21 - 44 - 50 - 57
25 - 28 - 51 - 53 - 56 - 59 - 69. O time do coração é o 63 (Porto Velho/RO)
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25
10 - 11 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26. O mês da sorte é 03 (Março)