A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (17/11), cinco loterias: os concursos 3087 da Mega-Sena; o 3832 da Lotofácil; o 7170 da Quina; o 2469 da Timemania e o 1350 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 32 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 14 milhões / Timemania: R$ 28 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão
06 - 10 - 23 - 25 - 48 - 50
03 - 07 - 11 - 19 - 53
04 - 14 - 15 - 16 - 33 - 38 - 57. O time do coração é o 61 (Paysandu/PA)
01 - 03 - 05 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23
05 - 06 - 07 - 15 - 22 - 26 - 31. O mês da sorte é 04 (Abril)