Lorota durou 4 décadas: Americano deixava pegadas na areia e povo temia o ‘Pinguim Gigante’

Durante 10 anos surgiram pegadas gigantescas na orla. A lenda alcançou a cidade de Fanning Springs, por onde passa o Rio Suwannee, que corre do sul da Geórgia ao sul da Flórida.
Essa lenda durou 40 anos até que, em 1988, Tony Signorini revelou sua farsa ao repórter Jan Kirby, do jornal St Petersburg Times.
Ele botava calçados de 3 dedos para criar pegadas na areia. E precisava de disposição, pois os pés artificiais pesavam 13,6 quilos.
Com isso, Signorini conseguiu espalhar a lenda entre os moradores. Muitos acreditavam na existência da criatura.
Tony contou que teve a ideia ao ver fotos de rastros fossilizados deixados por dinossauros . Então, ele decidiu inventar o ser mítico forjando as tais pegadas gigantescas.
A Lenda do Pinguim Gigante, por iniciativa de Tony, se juntou a outras tantas que marcam o imaginário de certos países. Veja algumas das lendas urbanas mais famosas.
CHUPACABRA (Porto Rico) - Criatura que suga o sangue de animais, principalmente cabras. Há descrições de que tem espinhos nas costas, do pescoço até a cauda, e pele escamosa. Também é conhecido no Brasil, México e EUA.
ASSOBIADOR (Venezuela) - Descrito como homem muito magro, com roupa de vaqueiro e chapéu de aba larga, que carrega uma bolsa grande, repleta de ossos.
CÃO NEGRO (Inglaterra) - Dizem que Black Shuck é grande e peludo, vaga pelo leste do país durante a noite e, quando aparece para alguém, é presságio de morte.
NORA, A FREIRA (País de Gales) - Assombra bosques em busca do seu bebê, pois, embora fosse freira, engravidou de um guarda e teve que fugir. Escondeu a criança e não encontrou mais.
EL CUCUY (México) - Criatura pequena e peluda com olhos vermelhos brilhantes, orelhas grandes como um morcego e boca cheia de dentes afiados. Se as crianças não se comportarem bem, o Cucuy aparece para levá-las.
BASILISCO (Suíça) - Lenda surgiu no século 9, sobre um animal com cabeça e pés de ave, corpo de lagarto e asas de dragão. O basilisco teria feito ninho numa câmara secreta e vaga pelas ruas à noite em busca da mãe.
Aqui cabe lembrar que o segundo livro da saga de Harry Potter, de J.K.Rowling, tem essa lenda como pano de fundo: 'Harry Potter e a Câmara Secreta'.
BLOODY MARY (Estados Unidos) - Conta-se que o espÃrito de Mary Ã© evocado quando alguÃ©m diz seu nome trÃªs vezes diante do espelho. Ela Ã© capaz de prender a pessoa ao espelho pela eternidade.
LOIRA DO BANHEIRO (Brasil) - A lenda de Bloody Mary ganhou um paralelo no Brasil, com a Loira do Banheiro. Ela apareceria caso as crianças dessem descarga três vezes falando palavrões.
AKA MANTO (Japão) - Espírito que apareceria em banheiros perguntando se a pessoa quer papel vermelho ou azul. Vermelho é morte na hora. Azul é estrangulamento até a pele azular (morte também). Única saída é não responder.
SHIRIME (Japão) - Yokai (humanoide) estranho com um olho no lugar do ânus. Dizem que ele gosta apenas de assustar, mas não fere ninguém.
HOMEM DO SACO (Brasil) - Lenda surgiu no século 19. Um velho sujo anda pelas ruas com um saco nas costas, pega as crianças malcriadas e as leva pra casa para fazer sabão.