Flipar

Lorota durou 4 décadas: Americano deixava pegadas na areia e povo temia o ‘Pinguim Gigante’

Em 1948, na Flórida, começou a se espalhar a Lenda do Pinguim Gigante. Um ser que habitaria a Praia de Clearwater Beach, numa ilha do Golfo do México, localizada no centro-oeste da Flórida. Mas o tal animal foi inventado por um morador, que enganou o povo na região por muito tempo.

Por Lance
Stepheneric9 wikimedia commons

Durante 10 anos surgiram pegadas gigantescas na orla. A lenda alcançou a cidade de Fanning Springs, por onde passa o Rio Suwannee, que corre do sul da Geórgia ao sul da Flórida.

Domínio Público

Essa lenda durou 40 anos até que, em 1988, Tony Signorini revelou sua farsa ao repórter Jan Kirby, do jornal St Petersburg Times.

Divulgação

Ele botava calçados de 3 dedos para criar pegadas na areia. E precisava de disposição, pois os pés artificiais pesavam 13,6 quilos.

Arquivo pessoal

Com isso, Signorini conseguiu espalhar a lenda entre os moradores. Muitos acreditavam na existência da criatura.

Reprodução Twitter

Tony contou que teve a ideia ao ver fotos de rastros fossilizados deixados por dinossauros . Então, ele decidiu inventar o ser mítico forjando as tais pegadas gigantescas.

Manuelvbotelho - wikimedia commons

A Lenda do Pinguim Gigante, por iniciativa de Tony, se juntou a outras tantas que marcam o imaginário de certos países. Veja algumas das lendas urbanas mais famosas.

wirestock por Freepik

CHUPACABRA (Porto Rico) - Criatura que suga o sangue de animais, principalmente cabras. Há descrições de que tem espinhos nas costas, do pescoço até a cauda, e pele escamosa. Também é conhecido no Brasil, México e EUA.

Jeff Carter - Wikimédia Commons

ASSOBIADOR (Venezuela) - Descrito como homem muito magro, com roupa de vaqueiro e chapéu de aba larga, que carrega uma bolsa grande, repleta de ossos.

Youtube Canal Cine Terrologia Cultural

CÃO NEGRO (Inglaterra) - Dizem que Black Shuck é grande e peludo, vaga pelo leste do país durante a noite e, quando aparece para alguém, é presságio de morte.

Youtube Canal The Legends of History

NORA, A FREIRA (País de Gales) - Assombra bosques em busca do seu bebê, pois, embora fosse freira, engravidou de um guarda e teve que fugir. Escondeu a criança e não encontrou mais.

Youtube Canal XNV Notícias

EL CUCUY (México) - Criatura pequena e peluda com olhos vermelhos brilhantes, orelhas grandes como um morcego e boca cheia de dentes afiados. Se as crianças não se comportarem bem, o Cucuy aparece para levá-las.

Reprodução do site movieweb

BASILISCO (Suíça) - Lenda surgiu no século 9, sobre um animal com cabeça e pés de ave, corpo de lagarto e asas de dragão. O basilisco teria feito ninho numa câmara secreta e vaga pelas ruas à noite em busca da mãe.

Reprodução do Site romanticamitologia

Aqui cabe lembrar que o segundo livro da saga de Harry Potter, de J.K.Rowling, tem essa lenda como pano de fundo: 'Harry Potter e a Câmara Secreta'.

Divulgação

BLOODY MARY (Estados Unidos) - Conta-se que o espÃ­rito de Mary Ã© evocado quando alguÃ©m diz seu nome trÃªs vezes diante do espelho. Ela Ã© capaz de prender a pessoa ao espelho pela eternidade.

DomÃ­nio PÃºblico/WikimÃ©dia Commons

LOIRA DO BANHEIRO (Brasil) - A lenda de Bloody Mary ganhou um paralelo no Brasil, com a Loira do Banheiro. Ela apareceria caso as crianças dessem descarga três vezes falando palavrões.

Pixabay

AKA MANTO (Japão) - Espírito que apareceria em banheiros perguntando se a pessoa quer papel vermelho ou azul. Vermelho é morte na hora. Azul é estrangulamento até a pele azular (morte também). Única saída é não responder.

Facebook Criptozoologia e seres míticos

SHIRIME (Japão) - Yokai (humanoide) estranho com um olho no lugar do ânus. Dizem que ele gosta apenas de assustar, mas não fere ninguém.

YouTube Inaka Adventure

HOMEM DO SACO (Brasil) - Lenda surgiu no século 19. Um velho sujo anda pelas ruas com um saco nas costas, pega as crianças malcriadas e as leva pra casa para fazer sabão.

Domínio Público - Wikimédia Commons

Veja Mais