Flipar Cais do Valongo é reconhecido como patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro; conheça sua importância O sítio arqueológico do Cais do Valongo, na Zona Portuária do Rio de Janeiro carrega muita cultura e a história dos escravos. Assim, o governo federal sancionou a Lei 15.203, que reconhece o local como patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro essencial à formação da identidade nacional. Por Lance

Halley Pacheco de Oliveira/Wikimédia Commons