Sydney Sweeney engordou para interpretar boxeadora e revela estratégia

A atriz Sydney Sweeney revelou a preparação intensa para viver Christy Martin, 57, ícone do boxe e membro do Hall da Fama, no filme 'Christy', que estreia em novembro. Durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto, ela contou que ganhou 13 kg em apenas três meses.

Tudo começou depois que a atriz participou de um comercial da marca de moda American Eagle, que foi acusado de promover valores machistas, racistas e eugenistas.

Muita gente associou esse trocadilho Ã  eugenia, uma teoria pseudocientÃ­fica que defende a melhoria genÃ©tica e que, no sÃ©culo 20, influenciou o nazismo a partir de seu viÃ©s racista e capacitista.

O comercial parece fazer referência a outro vídeo publicitário (e polêmico) dos anos 1980. Protagonizada por Brooke Shields aos 15 anos e lançada pela Calvin Klein, aquela propaganda também citava fatores genéticos.

'O segredo da vida estÃ¡ oculto no cÃ³digo genÃ©tico. Os genes sÃ£o fundamentais para determinar as caracterÃ­sticas de um indivÃ­duo e transmiti-las Ã  geraÃ§Ã£o seguinte', dizia Brooke no comercial, que recebeu crÃ­ticas sobre levar mensagens provocantes para o pÃºblico infantil.

Recentemente, ao saber que a atriz americana é filiada ao Partido Republicano desde 2024, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou: “Agora eu adoro o comercial dela. Se Sydney Sweeney é uma republicana registrada, acho o comercial dela fantástico”, disse.

Não é a primeira vez que o nome de Sydney Sweeney é envolvido em polêmicas. Em 2024, uma produtora veterana de Hollywood, Carol Baum, fez duras críticas à sua atuação.

'Eu estava assistindo a 'Todos Menos Você' no avião porque queria assistir. Eu queria saber quem ela é e por que todo mundo fala sobre ela', disse a produtora, em um bate papo com Janet Maslin, crítica do New York Times.

E ela continuou: 'Explique essa garota para mim. Ela não é bonita, ela não sabe atuar. Por que ela é tão atraente?'

Em resposta, a assessoria da atriz divulgou um comunicado: “Muito triste uma mulher na posição de compartilhar sua esperteza e experiência escolher atacar outra mulher. Menosprezar injustamente uma companheira fala muito sobre o caráter de Ms. Baum'.

Carol Baum foi responsável por produzir filmes como 'Gêmeos - Mórbida Semelhança' (1988), 'O Pai da Noiva' (1991) e 'Cara de Um, Focinho de Outros' (1991), além da série 'Buffy, a Caça-Vampiros' (1997-2003).

Após os comentários da equipe de Sweeney, a produtora afirmou que lamenta o que disse e que não costuma criticar atores publicamente.

Nascida em 1997, em Washington, Sydney Bernice Sweeney tem ganhado destaque nos últimos anos por papéis em produções de sucesso. Embora tenha começado a atuar em 2009, aos 12 anos, ela só passou a ganhar projeção em 2018, ao participar da 2ª temporada da série 'O Conto da Aia'.

No mesmo ano, ela atuou na minissérie da HBO 'Objetos Cortantes', ao lado de Amy Adams.

Em 2019, a atriz ganhou ainda mais status ao fazer uma ponta no filme 'Era Uma Vez em... Hollywood', do diretor Quentin Tarantino, e principalmente a série 'Euphoria' (2019-2022), da HBO.

Em 2021, Sweeney chamou a atenção novamente ao interpretar a personagem Olivia Mossbacher na 1ª temporada da série 'The White Lotus', outra produção de sucesso da HBO.

Por esses papéis em 'Euphoria' e 'The White Lotus', a atriz foi indicada ao Emmy Awards duplamente em 2022.

A comÃ©dia romÃ¢ntica 'Todos Menos VocÃª', citada pela produtora Carol Baum, estreou em 2023 e nÃ£o foi bem nas crÃ­ticas.

Em 2024, Sweeney interpretou a super-heróina Julia Carpenter, no filme 'Madame Teia'. O filme foi detonado pela crítica mundial e foi muito mal nas bilheterias.

No mesmo ano, Sydney estrelou seu primeiro filme de terror. Em 'Imaculada' ela interpreta Cecília, uma jovem religiosa que se torna freira e passa a ser assombrada por forças malignas. Além de atuar, Sweeney também tem sua própria produtora, a Fifty-Fifty Films, fundada em 2020.

