Flipar Vergonha: Brasil reaparece entre os países com mais crianças não vacinadas no mundo De acordo com o levantamento do Fundo das NaÃ§Ãµes Unidas para a InfÃ¢ncia (Unicef) e da OrganizaÃ§Ã£o Mundial de SaÃºde (OMS), o Brasil entrou para uma lista preocupante. Afinal, o paÃ­s voltou a figurar no ranking de naÃ§Ãµes com mais crianÃ§as nÃ£o imunizadas no mundo. Por Lance

ReproduÃ§Ã£o TV Record