Cidade futurista do cantor Akon vira resort bilionário no Senegal

Contudo, apesar da ambição, a Akon City nunca saiu do papel. O terreno de 500 hectares cedido pelo governo senegalês voltou ao controle do Estado após anos sem progresso. Não houve obras significativas, nem infraestrutura básica. O projeto enfrentou falta de financiamento, ausência de parceiros sólidos e críticas por falta de transparência.
Após o fracasso da Akon City, parte do terreno foi transformada em um resort de luxo voltado à elite. O novo projeto contrasta com a proposta original de inclusão e inovação tecnológica. Akon ainda defende sua visão, mas reconhece que faltaram estrutura e apoio para concretizar o sonho.. O sonho de uma cidade inteligente africana virou símbolo de promessas não cumpridas.
Antes disso, em 2007, o cantor já tinha causado polêmica ao falar sobre ter uma mina de diamantes. Na época, o tema estava em alta por conta do filme 'Diamante de Sangue' (2006), estrelado por Leonardo DiCaprio.
“Eu nem acredito nesses conflitos. Isso é apenas um filme. Pense nisso. Ninguém pensou em nada sobre o assunto até o filme sair', comentou Akon.
'Onde estava toda essa merd* antes do filme? Esse é o problema das pessoas — elas acreditam em tudo que leem ou veem na TV', atacou o rapper em 2007.
Nos quadrinhos e nos filmes do Pantera Negra, Wakanda é uma nação fictícia, conhecida por ser tecnologicamente superior a qualquer outro lugar na Terra, com avanços em medicina, transporte, energia e armas.
Akon se apresentou no Palco Mundo do Rock in Rio no dia 22/9/2024 e viralizou nas redes sociais por conta das gafes. Além de ter usado playback o tempo todo, ele ainda saudou o público de São Paulo e tentou performar dentro de uma bola que esvaziou.
Na primeira década deste século, Akon emplacou um sucesso atrás do outro, o que o tornou bastante conhecido no Brasil.
Em 2004, Akon ganhou fama por seu álbum de estreia, “Trouble”, que tinha a faixa “Locked Up”. O segundo disco, “Konvicted”, rendeu indicação ao Grammy, o “Oscar da música”.
Entre os hits de Akon nesse período estão ainda “Lonely”, “I Wanna Love You” (com participação de Snoop Dogg) e “Smack That” (com participação de Eminem).
A popularidade de Akon nas paradas brasileiras resultou na participação em programas de grande audiência na TV nacional. Um exemplo foi a presença do rapper em festa na casa do BBB10, edição do reality show vencida pelo ex-lutador de MMA Marcelo Dourado.
Em 2007, o rapper apresentou-se no “Domingão do Faustão” e deixou a plateia em polvorosa ao cantar “I Wanna Love You”.
Um dos clipes da canção “Beautiful”, lançada por Akon em 2009, teve a participação da cantora Negra Li, nome importante do hip-hop no Brasil.
Akon também é produtor musical e fundou em 2006 a gravadora Kon Live. O selo fonográfico teve entre suas contratadas Lady Gaga, ainda no início da carreira da cantora.
Akon participou do clipe do single “Just Dance”, que alçou Lady Gaga ao estrelato em 2008, o que o fez ter participação relevante no surgimento da cantora.
Em sua trajetória, Akon tem uma parceria com Michael Jackson. A canção “Hold My Hand” foi lançada em novembro de 2010 como single do primeiro álbum póstumo do “Rei do Pop”, morto no ano anterior, batizado de “Michael”.
Akon chegou a fazer uma pausa de três anos em sua carreira. Em 2019, lançou “El Negreeto”, seu primeiro álbum em 11 anos. O disco incluiu uma parceria com Anitta na música “Boom, Boom”.
Akon voltou aos palcos brasileiros após cinco anos. Em 2019, o rapper fez show único no estádio do Canindé, em São Paulo, no On Music Festival
Em entrevista ao jornal “Extra”, Akon fez uma declaração de amor ao Brasil antes de embarcar para o Rock in Rio: “É um dos meus países favoritos para fazer show. Minha família e eu estamos ansiosos para passar uns dias aí. Separamos uns cinco dias extras e vão ser nossas miniférias'.
Na conversa, Akon lembrou o romance que teve com a modelo e apresentadora Nicole Bahls em 2010, quando ela era Panicat.
“Nicole é minha ex-namorada, claro que me lembro dela. Eu fiquei surpreso quando as pessoas no Brasil descobriram nosso relacionamento”, afirmou o rapper, que conheceu a brasileira em 2010, quando fez um show no Rio de Janeiro.
Na vida amorosa, Akon Ã© famoso por ter vÃ¡rias esposas (adota a poligamia). â??O nÃºmero de esposas que tenho virou um mistÃ©rio porque nunca conto para as pessoas quantas sÃ£oâ?, declarou na entrevista ao â??Extraâ?.