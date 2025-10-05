Princesas da Disney viram guerreiras de Star Wars com Inteligência Artificial

Branca de Neve é uma jovem princesa, 'a mais bela de todas', em sua inocência, não pode ver qualquer um dos males do mundo, ao lado dos carismáticos sete anões. Originária da tradição oral alemã, que foi compilado pelos Irmãos Grimm e publicado entre os anos de 1817 e 1822, num livro com várias outras fábulas, intitulado 'Kinder-und Hausmärchen'.