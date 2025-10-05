Princesas da Disney viram guerreiras de Star Wars com Inteligência Artificial

Dessa forma, a página do Instagram escolheu quinze das mais famosas Princesas da Disney e as colocaram como parte da mitologia de sucesso criada por George Lucas.
Star Wars é uma franquia do tipo space opera estadunidense criada pelo cineasta George Lucas, que conta com uma série de nove filmes de fantasia científica e dois spin-offs.
O primeiro filme foi lançado apenas com o título Star Wars, em 25 de maio de 1977, e tornou-se um fenômeno mundial inesperado de cultura popular, sendo responsável pelo início da 'era dos blockbusters'.
Os blockbusters são superproduções cinematográficas que fazem sucesso nas bilheterias e viram franquias com brinquedos, jogos, livros, etc. Ao longo das últimas cinco décadas, 'Star Wars' se transformou em uma das franquias de maior sucesso da história do cinema.
As Princesas da Disney Ã© uma franquia de mÃdia focada em produtos infantis, tais quais brinquedos, roupas, cosmÃ©ticos, decoraÃ§Ã£o, entre outras coisas. A marca tem como base as personagens femininas que estrelaram alguns dos filmes animados mais bem sucedidos da Disney.
Cinderela Ã© a personagem principal do filme da Disney de 1950, de mesmo nome, e suas duas continuaÃ§Ãµes. Ela foi dublada pela falecida Ilene Woods, no filme original, e por Jennifer Hale nas continuaÃ§Ãµes do filme, e Ã© a segunda das princesas da Disney.
Princesa Jasmine é uma personagem do trigésimo primeiro filme de animação da Walt Disney Pictures, Aladdin. Ela também aparece em duas continuações lançadas diretamente em home vídeo: O Retorno de Jafar e Aladdin e os 40 Ladrões, bem como a sua série animada de televisão.
Ariel é a mais jovem e a desafiadora das filhas do Rei Tritão, e anseia por descobrir mais sobre o mundo além do mar. Ao visitar a superfície, a personagem se apaixona pelo arrojado Príncipe Eric. Faz parte do vigésimo oitavo filme de animação da Walt Disney Pictures, 'A Pequena Sereia'.
Mulan é uma jovem chinesa que sempre sentiu não se encaixar. Ela é desastrada e muito determinada, valoriza muito a família e até arrisca sua vida para impedir seu pai de se juntar ao exército. Faz parte de um filme estadunidense de animação, de 1998, da Walt Disney Feature Animation, baseado na lenda chinesa de Hua Mulan.
Pocahontas, nascida Matoaka, conhecida depois como Amonute, foi uma ameríndia, filha de Wahunsunacock que governava uma área que abrangia quase todas as tribos do litoral do estado da Virgínia.
Sininho ou Tilim-Tim é uma fada originalmente criada por James Matthew Barrie e apresentada em sua peça Peter and Wendy, em 1904. É descrita como travessa e irritadiça, mas leal acompanhante de Peter Pan.
Bela é uma personagem do trigésimo filme de animação da Walt Disney Pictures, A Bela e a Fera (1991). Ela reprisa seu papel como protagonista do filme, nos filmes A Bela e a Fera: O Natal Encantado (1997) e O Mundo Mágico de Belle (1998), além do spin-off Belle's Tales of Friendship (1999).
Branca de Neve é uma jovem princesa, 'a mais bela de todas', em sua inocência, não pode ver qualquer um dos males do mundo, ao lado dos carismáticos sete anões. Originária da tradição oral alemã, que foi compilado pelos Irmãos Grimm e publicado entre os anos de 1817 e 1822, num livro com várias outras fábulas, intitulado 'Kinder-und Hausmärchen'.
Princesa Rapunzel é uma personagem fictícia, apresentada no filme Tangled da Walt Disney Pictures. Ela é uma adaptação do conto de fadas de mesmo nome, criado pelos Irmãos Grimm. É dublada por Mandy Moore, sendo a décima princesa da franquia Disney Princesas.
Uma jovem parte em uma missão para salvar seu povo. Durante a jornada, Moana conhece o outrora poderoso semideus Maui, que a guia em sua busca para se tornar uma mestre em encontrar caminhos. Juntos, eles navegam pelo oceano em uma viagem incrível.
Merida é a protagonista do filme da Disney/Pixar, de 2012. Trata-se de uma princesa escocesa que gosta de tiro com arco e que, sem querer, desencadeia problemas em seu reino ao tentar contestar sua mãe, a Rainha Elinor, que organiza uma competição pela mão da filha envolvendo os Quatro Clãs mais poderosos das Terras Altas.
A princesa Aurora é a protagonista de 'A Bela Adormecida', criada em 1959. A versão da Disney da personagem foi baseada na história francesa, escrita em 1634, em Histoires ou Contes du Temps Passé. Ela também é conhecida como Briar Rose, nome de camponesa, que é o título da versão alemã pelos irmãos Grimm.
Tiana é a protagonista do filme de animação A Princesa e o Sapo, lançado em 2009, pela Walt Disney Studios. No início do filme, ela é uma garçonete de um restaurante que vive no bairro francês de Nova Orleans durante a Era do jazz. Tiana é dublada por Anika Noni Rose e é a nona princesa da franquia Disney Princesas.
Elsa de Arendelle é uma personagem fictícia do 53º filme de animação dos estúdios Walt Disney Pictures, Frozen. Ela é inspirada na personagem-título de A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen.
Anna de Arendelle é uma personagem fictícia que aparece na 53ª animação do Walt Disney Animation Studios, Frozen, sendo irmã de Elsa. Ela é dublada por Kristen Bell quando adulta, sendo também utilizadas as vozes de Livvy Stubenrauch e Katie Lopez para as falas e canto quando ela era uma criança.
Um detalhe é que a maioria delas tem em mãos o sabre de luz duplo. Um objeto semelhante a uma espada, porém sua lâmina é de energia ficcional destacada no universo de Star Wars.