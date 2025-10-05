Flipar Do sertanejo aos palcos do The Voice no SBT: Matheus e Kauan farão estreia como jurados A dupla Matheus e Kauan, conhecida por sucessos como “Que Sorte a Nossa”, “O Nosso Santo Bateu” e “Vou Ter que Superar”, vai estrear como jurada do The Voice Brasil 2025 no SBT. A estreia ocorrerá em 6 de outubro. Por Lance

Reprodução do Instagram @matheusekauan