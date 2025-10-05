Flipar

Do sertanejo aos palcos do The Voice no SBT: Matheus e Kauan farão estreia como jurados

A dupla Matheus e Kauan, conhecida por sucessos como “Que Sorte a Nossa”, “O Nosso Santo Bateu” e “Vou Ter que Superar”, vai estrear como jurada do The Voice Brasil 2025 no SBT. A estreia ocorrerá em 6 de outubro.

Pela primeira vez, o The Voice Brasil terá exibição no SBT e simultaneamente no Disney+. Isso marca, portanto, uma nova fase do reality musical. Matheus e Kauan se juntam a Mumuzinho, Duda Beat e Péricles como jurados, cada um com 12 candidatos.

A dupla sertaneja já revelou que pretende usar sua vivência nos palcos e estúdios para ajudar os candidatos a se destacarem: “Queremos compartilhar nossa experiência, mas também aprender com a diversidade de estilos”, afirmaram.

O programa será dividido em quatro fases: Audições às Cegas, Batalhas, Shows ao Vivo e Final. Matheus e Kauan terão que escolher vozes apenas pela audição, sem ver os participantes, e depois montar duplas para batalhas musicais.

A dupla promete apostar em timbres marcantes e autenticidade. Além disso, os episódios contarão com o conteúdo extra “+Voice”, com bastidores e análises dos técnicos. A expectativa é alta para ver como os sertanejos vão se sair nessa nova missão.

Quando passava de bicicleta pelo local, o cantor sertanejo notou que ocorria a realização de um casamento na praia.

Então, ele teve a ideia de pedir ao músico que comandava a cerimônia para dar o tom da música “O Nosso Santo Bateu”, sucesso da dupla com Kauan, e a interpretou de surpresa para o casal.

Nascido em 04/10/1994, Matheus é natural de Itapuranga, em Goiás, assim como seu irmão mais velho Kauan, que nasceu em 07/12/1988.

Os irmãos formaram a dupla sertaneja em 2010, ano em que se apresentaram no palco principal do 'Caldas Country', evento na cidade de Caldas Novas, estância hidrotermal goiana.

Na ocasião, eles interpretaram músicas autorais, incluindo um tema que compuseram especialmente para o festival.

Mas antes do sucesso em dupla, Matheus já era compositor e teve canções gravadas por Luan Santana, assim como por Bruno e Marrone.

O primeiro CD da dupla foi financiado pela própria mãe, Sirlene Aleixo. Ela vendeu seu carro para tornar possível a gravação e realizar o sonho dos filhos. Na sequência, eles foram contratados por uma gravadora.

Em 2013, eles lançaram o álbum ao vivo,“Mundo Paralelo”, que teve participações especiais de nomes conhecidos do gênero, como Jorge e Mateus, Michel Teló e Luan Santana.

A carreira da dupla da nova geração do sertanejo subiu de patamar em 2015, quando a música “Que Sorte a Nossa” conquistou imenso sucesso.

Na época, a canção teve mais de 180 milhões visualizações na internet e passou a ser tocada nas rádios Brasil afora.

Em sua trajetória, Matheus e Kauan já lançaram oito álbuns: “Paraquedas”, “Mundo Paralelo”, “Face a Face”, “Na Praia”, “Na Praia 2”, “Intensamente Hoje!”, “Tem Moda Pra Tudo” e “10 Anos na Praia”.

O projeto audiovisual que celebra os 15 anos de carreira da dupla começou a ser lançado em partes ao longo de 2025. A gravação principal do DVD “Envolvente” aconteceu no sítio de Matheus, em Hidrolândia (GO), e já teve faixas divulgadas desde março.

