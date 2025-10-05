Flipar

Documentos históricos revelam detalhes sobre Chica da Silva

Um documentário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre Chica da Silva busca apresentar sua verdadeira história com base em documentos históricos.

Por Lance
Divulgação/TJMG

A produção foi lançada em fevereiro de 2025 e usou elementos como sua carta de alforria e um testamento inédito, que ainda aguarda restauração devido à sua fragilidade.

reprodução/youtube

O filme também contextualiza sua vida nas cidades mineiras onde viveu, como Diamantina, Serro, Milho Verde e Santa Luzia, ajudando a compreender melhor a sociedade da época.

reprodução/youtube

Além do documentário, a história de Chica da Silva foi revisitada em uma nova ópera da Fundação Clóvis Salgado.

secretaria de cultura-mg

A música original foi composta por Marcus Viana, que trabalhou com o tema na trilha da novela 'Xica da Silva', da Rede Manchete.

Divulgação/Gláucia Rodrigues

O libreto Ã© baseado no livro â??Chica da Silva e o contratador dos diamantes: o outro lado do mitoâ?, da historiadora JÃºnia Ferreira Furtado, que tambÃ©m colaborou no documentÃ¡rio do TJMG.

divulgaÃ§Ã£o/amazon

Chica da Silva, cujo nome completo era Francisca da Silva de Oliveira, foi uma figura histórica brasileira do século 18, conhecida por sua trajetória singular e por desafiar as convenções sociais e raciais de sua época.

reprodução/youtube

Nascida por volta de 1732, em Vila do Príncipe (atual Serro), em Minas Gerais, era filha de uma escravizada africana e de um homem branco.

Antônio Luiz Dias de Andrade/Centro de Memoria - Unicamp (CMU)

Chica foi escravizada até ser alforriada por João Fernandes de Oliveira, um contratador de diamantes influente na região.

flickr - Agência Brasil Fotografias

Os dois viveram juntos por anos e tiveram 13 filhos, sendo que Chica foi tratada com respeito e luxo, algo incomum para uma mulher negra e ex-escravizada naquela época.

pexels Bruno Scramgnon

Chica se tornou dona de propriedades e escravos, e participava ativamente da vida social e religiosa da comunidade, frequentando igrejas e irmandades reservadas à elite branca.

reprodução/youtube

Chica da Silva tornou-se símbolo de poder e influência, conhecida por festas luxuosas e pelo domínio sobre sua casa e negócios.

reprodução

Chica faleceu em 1796, deixando um legado que continua a ser estudado e reinterpretado até os dias atuais.

reprodução

Sua história foi romantizada ao longo dos anos, especialmente na literatura, cinema e televisão. Relembre atrizes que já interpretaram Chica da Silva!

reprodução/tv manchete

Zezé Motta, no filme 'Xica da Silva' (1976), dirigido por Cacá Diegues: Este filme é um dos mais conhecidos e icônicos retratos da personagem.

reprodução/instagram

A icônica interpretação de Zezé Motta ajudou a consolidar a imagem de Chica como símbolo de superação.

divulgação/embrafilme

Taís Araújo na novela 'Xica da Silva' (1996-1997), exibida pela TV Manchete: A minissérie foi um grande sucesso e ajudou a popularizar ainda mais a história de Chica.

montagem/reprodução

ComeÃ§ou com tudo! Foi um dos primeiros papÃ©is de destaque da TaÃ­s AraÃºjo na televisÃ£o. Ela tinha apenas 17 anos na Ã©poca!

Ruth de Souza: A lendária atriz Ruth de Souza também interpretou Chica da Silva em uma versão teatral da história, embora não tenha sido um filme ou série de TV.

reprodução/instagram

Veja Mais