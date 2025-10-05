Cidade do Maranhão está desmoronando com o efeito das voçorocas

Trata-se de Buriticupu, cidade localizada a 417 km da capital do Maranhão, São Luís.
A cidade fica no centro-oeste do Maranhão, numa área de 2.445 km² que vem sendo devastada pelos desmoronamentos.
Aa terra que cai provoca imensas crateras que assustam os 71 mil habitantes. Há casas na beira de precipícios.
Esta foto de 2013 mostra um.trecho da cidade sem destruição.
Mas as primeiras crateras começaram a surgir há 30 anos causando espanto nos moradores e ganhando as primeiras repercussões.
A situação vem se agravando com as fortes chuvas que atingem a região.Áreas onde a vegetação não consegue mais proteger o solo ficam mais suscetíveis a desmoronamentos.
A região de mata , além das crateras já existentes, tem muitos trilhos de perda de vegetação que podem ceder de forma mais abrangente nas próximas chuvas intensas.
Dezenas de buracos gigantescos avançam sobre os terrenos impedindo o acesso de moradores a diversas partes da cidade.
Nos últimos dez anos, uma voçoroca, sozinha, engoliu três ruas e mais de 50 casas em Buriticupu. Ruas passam à margem do abismo.
Parte da Vila Santos Dumont despareceu completamente e as casas que ainda não desabaram estão próximas aos barrancos e foram abandonadas
Pessoas que tinham comprado terrenos e construíram casas para alugar perderam o patrimônio, pois não se consegue mais interessados em certos pontos.
Da mesma forma é grande o prejuízo para quem adquiriu imóveis para residência ou comércio nos trechos mais afetados da cidade.
Nos últimos anos, dezenas de famílias foram retiradas se onde viviam por estarem em áreas de risco
Uma decisão judicial obriga a Prefeitura de Buriticupu a garantir moradia segura e desenvolver ações para conter o avanço das voçorocas.
Mas a situação é tão grave que a prefeitura diz que já fugiu do controle. O município faz monitoramento dos terrenos, obras paliativas e realocação de moradores,mas reconhece que não é possível conter o avanço das crateras.
Resta saber se a cidade ainda tem salvação ou se, de fato, vai desaparecer do mapa, afundada pelos deslizamentos de terra.