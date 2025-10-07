Flipar

Pra quem não viu: Menino é salvo após ser picado de escorpião

Policiais militares de Minas Gerais salvaram recentemente uma criança que foi picada por um escorpião em São José da Lapa, na Grande Belo Horizonte.

A avó do menino, de 2 anos, deu entrevista na ocasião agradecendo pela agilidade do socorro, que foi fundamental para a sobrevivência do neto.

Ela disse que ele estava brincando no quintal quando foi picado na mão. O menino teve que ser levado ao hospital, na capital mineira, para receber o soro que combate o veneno do animal.

No trajeto ele chegou a vomitar e a perder a consciência. Mas tudo deu certo. O caso reforçou o alerta sobre o perigo de escorpiões para crianças.

Casos envolvendo escorpiões vêm acontecendo com frequência no interior do país e preocupam. Em agosto de 2023, um menino de 6 anos, Kauã, morreu após ter sido picado em Ribeirão Preto, Sao Paulo.

Também em Ribeirão Preto, uma menina de 4 anos morreu no bairro Jardim Jandaia. Na ocasião, a prefeitura informou que a média de ataques de escorpiões no município vinha sendo de 44 casos por semana.

No Tocantins, autoridades sanitárias têm permanecido em alerta com a presença do 'escorpião amarelo' no estado.

Com nome científico Tityus serrulatus, o escorpião amarelo é comum nas regiões sudeste, centro-oeste e nordeste do Brasil, mas não é natural do Tocantins.

O aracnídeo, porém, é encontrado no estado desde 2017 e já foi registrado em Araguaçu, Arraias, Cariri, Colinas, Guaraí, Gurupi, Natividade, Palmas, Palmeirópolis, Paraíso e São Bento.

Segundo a SES, não é possível afirmar como o animal chegou no estado, mas é provável que tenha sido através de entulhos comprados de outras regiões.

Veterinários fazem um alerta à população sobre os hábitos do escorpião amarelo. O Tityus serrulatus tem uma facilidade gigantesca de se multiplicar. Inclusive, a fêmea não precisa de um macho para gerar filhotes. Tem hábitos noturnos, se alimenta de pequenos animais como baratas e grilos, e prefere ficar em lugares sujos onde tem entulhos e lixos.

A Secretaria de Saúde alerta que, em caso de acidente com o escorpião amarelo, que a pessoa se dirija imediatamente à uma unidade de saúde. Se possível, também entregar o animal às autoridades.

A picada do animal pode causar dor, vermelhidão local, taquicardia, vômitos, náuseas, rebaixamento de consciência e suor em todo corpo.

Em casos mais graves, a pessoa pode desenvolver um edema pulmonar ou até levar à morte.

O escorpião amarelo é pequeno, medindo até 7cm de comprimento, mas seu veneno é perigoso, pois age no sistema nervoso do ser humano.

Com atuação no bulbo, região importante do encéfalo, afeta diretamente os movimentos respiratórios e cardíacos do corpo humano, segundo a Fiocruz.

Ou seja, o risco mais sério é de uma asfixia através de uma parada cardiorrespiratória fatal em pouco tempo após a picada.

Ainda que haja um esforço para o controle da proliferação do animal, o soro antiescorpiônico é o único remédio eficaz contra as ferroadas dos escorpiões.

