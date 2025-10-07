Pra quem não viu: Menino é salvo após ser picado de escorpião

Veterinários fazem um alerta à população sobre os hábitos do escorpião amarelo. O Tityus serrulatus tem uma facilidade gigantesca de se multiplicar. Inclusive, a fêmea não precisa de um macho para gerar filhotes. Tem hábitos noturnos, se alimenta de pequenos animais como baratas e grilos, e prefere ficar em lugares sujos onde tem entulhos e lixos.