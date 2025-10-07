Flipar

Inteligência Artificial: Personagens de Harry Potter viram roqueiros!

A dupla Lise e Flo, do perfil @themageekalworld no Instagram, recorreu à inteligência artificial para imaginar como seriam alguns personagens da saga de Harry Potter num banda de rock. O resultado ficou criativo.

Por Lance
Reprodução Instagram

Harry Potter roqueiro ficaria assim.

Instagram @themageekalworld

O ator Daniel Radclife ganhou um cabelo mais encorpado e um semblante mais sisudo, com sobrancelhas bem marcadas. .

Instagram @themageekalworld e Divulgação HBO

Hermione Granger ficaria desse jeito.

Instagram @themageekalworld

Emma Watson ganhou um cabelo meio punk e uma maquiagem carregada. Mas manteve a beleza.

Instagram @themageekalworld e

E olha o estilo roqueiro de Ronald Weasley.

Instagram @themageekalworld

O melhor amigo de Harry ficou com jeitão de durão. Os cabelos ruivos são marca registrada. Não mudam de cor.

nstagram @themageekalworld e Reprodução Adoro Cinema

Agora, a aparência de Hagrid com uma guitarra nas mãos. Irado.

Instagram @themageekalworld

O gigante guardião de Hogwarts, vivido por Robbie Coltrane, ficou ainda mais bolachudo, mas com os cabelos e a barba bem torneadas. Detalhe na jaqueta!

Instagram @themageekalworld e Facebook Geração Harry Potter

O amado Dobby ficou assim, com pose e tudo.

Instagram @themageekalworld

O elfo doméstico da família Malfoy, libertado por Harry, ganhou ares de segurança e independência com o estilo do rock.

Instagram @themageekalworld e reprodução IMDB

Draco Malfoy ficou caracterizado dessa forma.

Instagram @themageekalworld

O jovem vilão foi retratado bem carregado de verde, a cor da casa Sonserina, à qual ele pertence em Hogwarts. Os olhos azuis do ator Tom Felton também ficaram verdes.

Instagram @themageekalworld e Divulgação Warner Bros

O professor Severo Snape, que jÃ¡ nÃ£o tem cara de bons amigos, ficou assim.

Instagram @themageekalworld

Imagine o que Alan Rickman, se estivesse vivo, acharia dessa caracterização assustadora do bruxo mais intrigante de Hogwarts.

Instagram @themageekalworld e divulgação Warner Bros

E o professor Horácio Slughorn ficou descolado.

Instagram @themageekalworld

A calvície do ator Jim Broadbent foi preservada, mas com uma cabeleira espigada na parte de trás.

Divulgação Warner Bros

Para fechar a galeria, lembramos de momentos em que música estava presente em Harry Potter.

Divulgação

O coral de sapos do professor Filio Flitwick é um sucesso.

Divulgação

E as Weird Sisters sacudiram os estudantes bruxos no baile do Cálice de Fogo.

Divulgação

Veja Mais