Dublador genial, Orlando Drummond deu voz a personagens eternos

20.º Lugar: Rátaro (Thundercats - 1983). No desenho animado da década de 1980, o personagem é um ranzinza inimigo dos Thundercats.
19.º Lugar: Gargamel (Os Smurfs - 1958). Principal inimigo da série clássica dos anos 80 e dos quadrinhos, o mago sonha em destruir os Smurfs e transformá-los em ouro.
18.º Lugar: Dentes de Sabre (X-Men - 1963). Personagem dos quadrinhos Marvel, após aparecer em Homem-Aranha e Demolidor, figurou principalmente como arqui-inimigo de Wolverine.
17.º Lugar: Vingador (Caverna do Dragão - 1983). Na série animada, para dominar o Reino, o mago maléfico tenta tomar as armas do poder dos jovens Bobby, Diana, Eric, Hank, Presto e Sheila e derrotar o Mestre dos Magos e Tiamat.
16.º Lugar: Dr. Urso Marrom (Peppa Pig - 2004). Esse simpático urso pardo é um doutor no desenho animado britânico e está sempre disposto a ajudar seus amigos que estão doentes.
15.º Lugar: Lex Luthor (Superamigos - 1979) No desenho animado com maiores heróis da DC Comics, o magnata e cientista atua como arqui-inimigo do Superman.
14º Lugar: Puro Osso (As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy - 2001). Apesar de ser a personificação da morte, o ceifador mal-humorado tem a peculiar incumbência de se tornar um amigo genuíno de duas crianças atrapalhadas, Billy e Mandy, até o fim dos tempos.
13.º Lugar: Darth Sidious (Star Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi - 1983) Junto a Darth Vader, o sombrio Palpatine, também conhecido como O Imperador, é um dos maiores inimigos na franquia Star Wars.
12.º Lugar: Coisa (O Quarteto Fantástico - 1961). Mais um integrante do universo Marvel, de corpo rochoso e força descomunal, O Coisa é descrito como um dos fundadores de um dos quartetos mais famosos no mundo dos super-heróis.
11.º Lugar: Lebre de Março (Alice no País das Maravilhas - primeira dublagem). Um tanto maluco e medroso, toma chá tão apressadamente quanto joga xícaras ao ar enquanto festeja 'desaniversários' com o Chapeleiro Maluco.
10.º Lugar: Pepe Legal (Pepe Legal - 1959). Vivendo em um cenário semelhante ao de cowboys no Velho Oeste Americano, o cavalo antropomorfo é um pouco lento e atrapalhado demais para ser detetive, além de causar mais confusões do que consegue resolver.
9.º Lugar: Papai Noel (O estranho mundo de Jack - 1993) . Também conhecido como Papai Cruel, o famoso velhinho é responsável pela celebração do Natal e acaba sendo sequestrado por Jack, que pretende realizar o próprio Natal.
8.º Lugar: Dinamite, o Bionicão (O Show do Bionicão - 1977). Personagem do desenho animado norte-americano de 1976, este “cachorro-herói” auxilia o milionário Radley Crown em lutas contra criminosos e na solução de crimes enigmáticos.
7.Âº Lugar: CorujÃ£o (O ursinho Pooh - 1926). Mais antiga habitante do Bosque dos 100 Acres, esta sÃ¡bia coruja de discursos divagadores sempre estÃ¡ disposta a dar bons palpites ou contar histÃ³rias.
6º. Lugar: Patolino (Animações entre 1988 e 1995). Este popular pato é dono de uma personalidade plurifacetada nas séries de TV animadas Looney Tunes.
5º Lugar: Atchim (Branca de Neve e os Sete Anões - 1938). Um dos sete anões mais amáveis da Branca de Neve, seu nome é proveniente do fato de espirrar demasiadamente por ser alérgico a quase tudo.
4º Lugar: Popeye (Herbert Richers - 1981). Quem na infância nunca ouviu a famosa frase: “Come direito para ficar forte que nem o Popeye”? Marinheiro apaixonado por Olivia Palito tinha no consumo de espinafre a fonte para sua força sobre-humana.
3Âº Lugar: Gandalf (O Senhor dos AnÃ©is - 2002). Um dos mais poderosos magos da literatura em lÃngua inglesa, este Maiar (espÃrito angelical do mundo tolkienano) figura como um famoso personagem do escritor J.R.R Tolkien. Sua perspicÃ¡cia diplomÃ¡tica e forÃ§a aguerrida o distinguem de outros bruxos do mundo da fantasia.
2.º Lugar: Alf (Alf, o teimoso - 1987). Alienígena de falas engraçadas e confusas, torna-se um membro permanente da família Tanner, humanos com os quais compartilha momentos alegres, mas também sua saudade de casa.
1.º Lugar: Scooby-doo (Harvey, O Advogado - 1969). O cachorro medroso sempre ajuda seu grupo a revelar a identidade do misterioso criminoso, isto é, um humano vestindo uma máscara de monstro, zumbi ou fantasma.
Scooby e Alf estão entre as maiores referências populares da dublagem de Orlando. O ator entrou para o Livro Guinness, dos Recordes, por dublar Scooby Doo por mais de 30 anos.
Nascido no Rio de Janeiro de 1919, foi um dos maiores talentos do país e ganhou notoriedade na Escolinha do Professor Raimundo, no papel do Seu Peru, um dos alunos mais espirituosos.
Orlando morreu aos 101 anos, em 27/7/2021, de falência de múltiplos órgãos, em sua casa, no Rio.