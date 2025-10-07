Flipar Dublador genial, Orlando Drummond deu voz a personagens eternos Ator, humorista e dublador brasileiro, Orlando Drummond deixou saudade. Ele morreu em 2021, aos 101 anos, e foi dono de uma das vozes mais marcantes da dublagem nacional. Veja alguns de seus grandes trabalhos, dos mais simples aos mais famosos. Por Lance

Montagem/Flipar