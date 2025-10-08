Muito além da nutrição: Alface combate insônia e ajuda na dieta

A alface, portanto, se destaca pelo seu sabor agradável e refrescante e por ser fácil de preparar. Lisa ou crespa, possui variedade nas tonalidades, podendo ser roxas ou verdes claras e escuras.
A hortaliça é lembrada por quem busca um alimento nutritivo e com baixas calorias. Para cada 100 g (cerca de 12 folhas), a alface possui entre 15 a 17 calorias, variando de acordo com o tipo. Ela também contém vitamina A e C, além de sais minerais, como cálcio, ferro, fósforo e fibras.
O consumo de alface proporciona sensação de saciedade devido às fibras e a água presente no alimento, o que o torna favorável para quem busca comer menos. É um alimento saudável, que pode dobrar de calorias se for atrelado a molhos cremosos e gordurosos nas saladas.
A alface possui vitaminas A, C, K, fibras, antioxidantes, magnésio e potássio que são essenciais para o bom funcionamento do sistema imunológico. Com isso, seu consumo regular ajuda a manter o corpo mais fortalecido e combate o risco de resfriados, gripes e outras inflamações.
A hortaliça também possui vitamina A, luteína e zeaxantina, que podem trazer benefícios para a saúde ocular. Essas substâncias são carotenoides, que atuam na redução de doenças oftalmológicas como a catarata e a degeneração macular, ambos problemas de saúde que são relacionados à idade e que podem levar à cegueira.
As fibras alimentares presentes nas folhas de alface são responsáveis por prevenir a constipação intestinal. Elas ajudam a melhorar o trânsito intestinal, com a pectina, que é solúvel, forma um gel em contato com a água e permite que o intestino funcione melhor.
Outro benefício importante é que essa hortaliça ajuda a acalmar e pode diminuir a ansiedade. Afinal, a alface possui uma substância conhecida como lactucina que relaxa o organismo e pode ajudar até mesmo a combater a insônia.
Beber água e consumir alimentos ricos neste líquido ajudam a manter a hidratação em dia. A alface é composta por cerca de 96% de água e seu consumo ajuda a diminuir a sede e deixa o organismo hidratado por mais tempo.
O indivíduo necessita ter uma dieta rica em potássio para ajudar a baixar a pressão arterial. Assim, o potássio ajuda a diminuir os efeitos do sódio e a dilatar os vasos sanguíneos.
A alface possui nitrato que durante a digestão é convertido em óxido nítrico. Esse composto relaxa e alarga os vasos sanguíneos, reduzindo a hipertensão. Vale lembrar que a pressão alta é um dos fatores de risco para ataques cardíacos e derrames.
Por conter fibras, carotenos e vitamina C na sua composição, a alface ajuda na redução do colesterol. A vitamina C e o betacaroteno são antioxidantes que evitam a oxidação da substância, que pode acumular nas paredes das artérias formando placas que bloqueiam o fluxo sanguíneo, podendo causar um infarto ou derrames.
As fibras fazem uma ligação com os sais biliares e as removem do corpo. Isso obriga o organismo a produzir mais bile e consequentemente elimina mais colesterol do corpo.
Por conter ácido fólico e ferro, o consumo de alface pode também prevenir e tratar a anemia, já que esses são minerais relacionados com a formação dos glóbulos vermelhos.
Por ser rica em fibras e água, a alface favorece o aumento do tamanho das fezes e a sua hidratação, favorecendo a sua saída e sendo uma excelente opção para quem tem prisão de ventre.
Na hora da compra, o consumidor deve optar pelo alimento fresco, que apresente cor brilhante, firme e sem manchas. Afinal, ela pode estragar rapidamente. Ela deve ser conservada na geladeira dentro de saco plástico por no máximo quatro dias.
A alface costuma ser consumida crua, em saladas ou complementos de lanches. Ela deve estar bem higienizada, sem a presença de insetos ou fungos. É importante lavar as folhas em água corrente e filtrada.
Além de crua em saladas, a alface pode ser refogada e fazer parte de algumas receitas. A hortaliça, portanto pode ser ingredientes de sopas, sucos, tortas e patês.
Para quem sofre de insônia, o chá da verdura pode ajudar as pessoas a dormirem melhor por conta de seu efeito relaxante e sedativo, sendo altamente indicado para quem sofre com ansiedade e estresse.
Uma xícara de chá de alface antes de dormir pode ser um grande aliado no combate da insônia. Ela contém lactuário, uma substância com poderoso efeito sedativo. “Chega a ser semelhante ao ópio”, diz Wendy Green, em seu livro “50 coisas que você pode fazer para combater a insônia”.
A preparação do chá de alface não tem segredo, basta levar as folhas higienizadas ao fogo e ferver por alguns minutos. Tome no início da noite, para dormir melhor.
Um dos principais pratos em que a alface está inserida é a tradicional salada. Ao lado de outras verduras e hortaliças, ela traz uma combinação perfeita, refrescante e nutritiva para o consumidor.
Ao lado do tomate, a alface também aparece, com frequência, em sanduíches, que levam hamburguer, frango ou peixe. Os tipos desta hortaliça são: americana, crespa, lisa, romana, mimosa e roxa, que traz uma cor diferente ao prato.
A Americana está entre as mais consumidas, seja nas saladas ou nos sanduíches, enquanto as lisas têm um sabor mais leve nas folhas que ficam no miolo e mais intenso nas de fora. A Crespa é mais macia, a mimosa tem um sabor mais amargo, enquanto a romana é propícia para ser refogada.
