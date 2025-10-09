Pesquisa arqueológica revela castelo real ‘esquecido’ numa ilha escocesa

A estrutura, que remonta aos séculos 12 e 13, era um centro de poder dos senhores MacDonald das Ilhas, onde eles proclamavam seus reis.
A pesquisa foi realizada entre 1989 e 1998. Agora, está tudo detalhado no livro 'Archaeology of Finlaggan, Islay'.
O castelo se estendia por duas ilhas no Loch Finlaggan: em uma delas, havia uma grande torre de pedra usada como fortificação e residência;
Na outra, havia um pátio com cozinhas, uma capela e um cemitério, além de um espaçoso salão onde eram servidos banquetes.
Essas estruturas — como enormes torres retangulares —, típicas da nobreza anglo-francesa, simbolizavam poder e alianças políticas.
As escavações também revelaram ocupações pré-históricas, exploração de minas de chumbo e assentamentos posteriores à Era Medieval.
O estudo foi conduzido pelo Dr. David Caldwell, que destacou a importância do projeto para a compreensão da história da Escócia.
O livro foi publicado pela 'Society of Antiquaries of Scotland', instituição fundada em 1780 que tem como missão compartilhar conhecimentos do passado.
Finlaggan e a ilha de Islay estão profundamente ligados à história e à cultura da Escócia, sobretudo no período medieval.
Islay, conhecida como a “Rainha das Hébridas”, é a quinta maior ilha da Escócia e uma das mais importantes do arquipélago das Hébridas Internas.
Sua posição estratégica no Atlântico Norte fez dela um ponto central para rotas marítimas, conectando a Escócia, a Irlanda e a Escandinávia.
Além de sua relevância geográfica, Islay também é famosa por sua paisagem dramática, composta por colinas e praias extensas.
A ilha também é conhecida mundialmente pela produção de Whisky single malt, com destilarias renomadas como Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg e Bowmore.
Já a área de Finlaggan fica localizada no interior de Islay, longe da costa acidentada e às margens do lago Finlaggan.
Foi ali que, entre os séculos 13 e 15, se estabeleceu a sede do 'Lordship of the Isles', uma espécie de reino autônomo que exercia autoridade sobre grande parte da costa oeste da Escócia e das Hébridas.
Os senhores das ilhas, pertencentes ao clã MacDonald, governavam com relativa independência em relação à Coroa escocesa, sendo considerados quase reis em seu território.
Hoje, o local é preservado pelo 'Finlaggan Trust', que mantém um centro de visitantes e promove pesquisas arqueológicas, revelando detalhes sobre a vida política e social da época.