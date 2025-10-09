Flipar

Pesquisa arqueológica revela castelo real ‘esquecido’ numa ilha escocesa

Uma pesquisa arqueológica de quase três décadas revelou as ruínas de um castelo real até então desconhecido em Finlaggan, na ilha escocesa de Islay.

A estrutura, que remonta aos séculos 12 e 13, era um centro de poder dos senhores MacDonald das Ilhas, onde eles proclamavam seus reis.

Reprodução do Youtube Canal Isle of Islay

A pesquisa foi realizada entre 1989 e 1998. Agora, está tudo detalhado no livro 'Archaeology of Finlaggan, Islay'.

Reprodução do Youtube Canal Isle of Islay

O castelo se estendia por duas ilhas no Loch Finlaggan: em uma delas, havia uma grande torre de pedra usada como fortificação e residência;

Divulgação

Na outra, havia um pátio com cozinhas, uma capela e um cemitério, além de um espaçoso salão onde eram servidos banquetes.

Divulgação

Essas estruturas — como enormes torres retangulares —, típicas da nobreza anglo-francesa, simbolizavam poder e alianças políticas.

Reprodução do X @islay_taxis

As escavações também revelaram ocupações pré-históricas, exploração de minas de chumbo e assentamentos posteriores à Era Medieval.

Divulgação

O estudo foi conduzido pelo Dr. David Caldwell, que destacou a importância do projeto para a compreensão da história da Escócia.

Divulgação

O livro foi publicado pela 'Society of Antiquaries of Scotland', instituição fundada em 1780 que tem como missão compartilhar conhecimentos do passado.

Reprodução do Youtube Canal Isle of Islay

Finlaggan e a ilha de Islay estão profundamente ligados à história e à cultura da Escócia, sobretudo no período medieval.

Divulgação

Islay, conhecida como a “Rainha das Hébridas”, é a quinta maior ilha da Escócia e uma das mais importantes do arquipélago das Hébridas Internas.

Googles maps

Sua posição estratégica no Atlântico Norte fez dela um ponto central para rotas marítimas, conectando a Escócia, a Irlanda e a Escandinávia.

Domínio Público/NASA

Além de sua relevância geográfica, Islay também é famosa por sua paisagem dramática, composta por colinas e praias extensas.

Reprodução/YouTube

A ilha também é conhecida mundialmente pela produção de Whisky single malt, com destilarias renomadas como Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg e Bowmore.

Reprodução/YouTube

Já a área de Finlaggan fica localizada no interior de Islay, longe da costa acidentada e às margens do lago Finlaggan.

Otter/wikimédia Commons

Foi ali que, entre os séculos 13 e 15, se estabeleceu a sede do 'Lordship of the Isles', uma espécie de reino autônomo que exercia autoridade sobre grande parte da costa oeste da Escócia e das Hébridas.

Reprodução do Flickr Joan Disley

Os senhores das ilhas, pertencentes ao clã MacDonald, governavam com relativa independência em relação à Coroa escocesa, sendo considerados quase reis em seu território.

W. L. Tarbert /wikimédia Commons

Hoje, o local é preservado pelo 'Finlaggan Trust', que mantém um centro de visitantes e promove pesquisas arqueológicas, revelando detalhes sobre a vida política e social da época.

- Divulgação

