Sigourney Weaver faz 76 anos com nova franquia na carreira

No filme, que ganhou seu primeiro trailer em setembro, ela dará vida a Coronel Bishop, uma oficial da Nova República enviada para o Cinturão Exterior em uma missão. O longa traz de volta o guerreiro solitário Din Djarin e seu aprendiz Grogu em uma nova jornada pela galáxia.
A produção, que marca a continuação direta da série “The Mandalorian”, também conta com Jonny Coyne e Jeremy Allen White no elenco. A estreia está prevista para 21 de maio de 2026 nos cinemas.
Mas antes, Weaver voltará às telonas no final de 2025, em mais um lançamento da franquia Avatar. O filme 'Avatar: Fogo e Cinzas' vai estrear no dia 18 de dezembro de 2025 e Weaver será, mais uma vez, a personagem Kiri.
Ela também vai aparecer em flashbacks como a Dra. Grace Augustine, a exobiologista humana que chefiava o programa Avatar, já que a personagem morreu no fim do primeiro filme da franquia.
A partir do segundo filme da franquia, 'Avatar - O Caminho de Água', em 2022, ela passou a interpretar Kiri, filha adotiva de Jake Sully e Neyriti, cuja mãe é o avatar de Grace.
Weaver ainda fez parte da franquia “Alien”. Ela estrelou seus quatro filmes principais. O primeiro, “Alien – O Oitavo Passageiro” em 1979, marcou sua ascensão à fama no papel da icônica Ellen Ripley. Ela voltou a interpretar a personagem nas continuações “Aliens – O Resgate”, “Alien 3' e “Alien – A Ressurreição”.
Por isso, muitos fãs da franquia sentem falta da atriz na saga de terror alienígena. Na época da estreia de 'Alien - Romulus' em 2024, questionaram sobre um possível retorno e ela respondeu: 'Existem muitos jovens atores para esse tipo de papel. Um tempo atrás, eu e Neill Blomkamp tentamos fazer um filme de 'Alien' e eu me sentia muito animada, mas não aconteceu. Estou feliz com meus projetos atuais”.
Nascida em Nova York em 1949, sua carreira no cinema já se estende por mais de quatro décadas e acumulou diversos prêmios e indicações às principais premiações da indústria.
Weaver é filha de Sylvester L. Weaver, Jr., um executivo de televisão, e Elizabeth Inglis, uma atriz. Ela frequentou a Universidade de Stanford e se formou em Literatura Inglesa.
Após terminar a faculdade, ela se mudou para Nova York para estudar atuação na prestigiada escola Actors Studio.
Weaver iniciou a carreira no teatro, em produções off-Broadway e na Broadway. Em 1977, estreou no cinema com um pequeno papel no filme de Woody Allen “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa”.
Dois anos depois, ela virou destaque em Hollywood e ganhou fama mundial ao protagonizar 'Alien'.
Sua atuação em 'Aliens - O Resgate' em 1986, lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar como Melhor Atriz.
Ela também estrelou o filme “Os Caça-Fantasmas”, que se tornou um verdadeiro clássico da comédia no cinema.
A atriz atuou em outros filmes famosos, como 'Doce Trapaça', “Tempestade de Gelo”, “Copycat: A Vida Imita a Morte” e 'Sem Saída'.
Weaver conseguiu o feito de receber duas indicações ao Oscar em 1989 , ou seja, no mesmo ano, ela foi indica a Melhor Atriz por “Nas Montanhas dos Gorilas” e outra a Melhor Atriz Coadjuvante por “Uma Secretária de Futuro”.
Em 2003, o 'Channel 4' a elegeu como a '20ª maior estrela do cinema de todos os tempos'.
A atriz também teve uma carreira de sucesso no teatro e na televisão. Ela foi indicada ao Tony Award por sua atuação na peça 'Hurlyburly' e estrelou a minissérie 'Animais Políticos', pela qual recebeu uma indicação ao Emmy.
A atriz foi homenageada com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 1996.
Weaver é notadamente uma defensora de causas sociais, incluindo a defesa dos direitos dos animais e o combate à pobreza.
Ela é também uma ativista do meio ambiente, e membro do Conselho de Curadores do Fundo Mundial para a Natureza.
Em 2011 atuou no terror “O Segredo da Cabana”. E em 2016 retornou à franquia “Os Caça-Fantasmas.
Um projeto recente de Sigourney Weaver foi na minissérie de drama “As Flores Perdidas de Alice Hart”, lançada em 2023.
Na vida pessoal, Weaver é casada com o cineasta Jim Simpson desde 1984. Os dois têm uma filha juntos chamada Charlotte.