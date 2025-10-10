Fora do filme: John Malkovich tem todas as cenas cortadas do ‘Quarteto Fantástico’

A revelação de que Malkovich acabou ficando fora do filme foi feita por Matt Shakman, o diretor do nova produção da Marvel, em entrevista à revista “Variety”.
'Muitas coisas acabaram sendo cortadas. Estávamos construindo um mundo retrofuturístico dos anos 1960, apresentando todos esses vilões novos, os quatro personagens principais como um grupo e individualmente. Havia muito para equilibrar nesse filme e algumas coisas precisaram ser deixadas de lado para chegarmos à versão final', justificou Shakman, que trabalhou com Malkovich no filme “Cult Bank: Assassinato por Encomenda”, de 2014.
O diretor explicou que Malkovich apareceria em cena no papel de do vilão Ivan Kragoff. O personagem de Malkovich chegou a aparecer em um trailer veiculado em fevereiro. No entanto, na edição de “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” elas foram retiradas.
Shakman declarou na entrevista que eliminar as cenas de Malkovich foram 'de partir o coração”. “Ele é uma das minhas pessoas preferidas e uma das minhas maiores inspirações', afirmou.
'Como uma pessoa que navega entre o teatro, cinema e televisão, não há ninguém mais inspirador do que o fundador da Companhia de Teatro Steppenwolf. O que ele fez no palco como ator e o que ele fez como diretor no teatro, assim como no cinema. Também é um ator de cinema de capacidades incríveis. Eu fiquei honrado por ele ter vindo', concluiu.
Em entrevista ao site “The Hollywood Reporter”, no início do ano, John Malkovich declarou que relutava em trabalhar em filmes da Marvel até então porque “são muito cansativos de fazer”, ressaltando que a razão não tinha a ver com preferências artísticas. Ele disse que a possibilidade de voltar a atuar com Matt Shakman foi um dos fatores que o fez mudar de ideia.
Com mais de quatro décadas de carreira, John Malkovich é reconhecido por sua intensidade cênica e a capacidade de mergulhar profundamente em personagens complexos.
Nascido em 9 de dezembro de 1953, em Christopher, no estado de Illinois, John Gavin Malkovich cresceu em um ambiente intelectualmente estimulante. Seu pai era editor de jornal e ambientalista, enquanto sua mãe tinha um jornal na localidade.
Ele estudou teatro na Eastern Illinois University e, em seguida, na Illinois State University.
Mais tarde, nos anos 1970, na icônica companhia Steppenwolf Theatre Company, em Chicago, da qual foi um dos fundadores, consolidou sua reputação de ator visceral e cerebral em clássicos e peças contemporâneas.
A consagração teatral o levou à Broadway, onde brilhou em peças como “Death of a Salesman”, de Arthur Miller. A performance rendeu a ele um Emmy quando a peça foi adaptada para a televisão, ao lado de Dustin Hoffman.
Em 1984, John Malkovich fez sua estreia no cinema em “Um Lugar no Coração”, de Robert Benton, pelo qual recebeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.
Dois anos depois, ele consolidou sua presença em Hollywood com “Ligações Perigosas”, do diretor Stephen Frears, no papel do manipulador Vicomte de Valmont, ao lado de Glenn Close e Michelle Pfeiffer.
O ator tornou-se conhecido por personagens intensos, ambíguos e muitas vezes sombrios, como o criminoso em “Na Linha de Fogo”, de 1993, que rendeu a sua segunda indicação ao Oscar. No filme, ele atua ao lado de Clint Eastwood.
Em 1998, ele atuou em “O Homem da Máscara de Ferro”, baseado no romance clássico “Os Três Mosqueteiros”, de Alexandre Dumas. O elenco tem ainda astros como Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons e Gérard Depardieu.
Em 1999, ele provou seu senso de humor e autoironia ao estrelar “Quero Ser John Malkovich”, uma comédia surreal dirigida por Spike Jonze e escrita por Charlie Kaufman. O filme, que satiriza a fama e a ideia de identidade, se tornou cult e levou o nome de Malkovich a um público ainda mais amplo.
“Queime Depois de Ler”, comédia de 2008 dos Irmãos Coen, “A Troca”, com Angelina Jolie e direção de Clin Eastwood em 2008, 'Red - Aposentados e Perigosos', com Bruce Willis e Morgan Freeman em 2010, e “Bird Box”, sucesso da Netflix de 2018, são exemplos de outros filmes em que Malkovich atuou.
Em 2002, Malkovich dirigiu seu primeiro filme, “The Dancer Upstairs”, estrelado por Javier Bardem.
O trabalho mais recente de Malkovich foi “Opus”, que estreou em janeiro no Festival de Sundance. O filme tem também Ayo Edebiri, da série “O Urso”, no elenco.
Discreto em relação à vida pessoal, Malkovich é casado com a atriz francesa Nicoletta Peyran desde 1989. O casal tem dois filhos.