Angélica abre o coração sobre sentimento com distância do filho mais velho

Ela revelou que, surpreendentemente, está lidando bem com a distância. “Achei que o meu sofrimento fosse ser maior. Mas ele vem bastante para cá e ainda tenho dois filhos em casa, então o ninho não está tão vazio”, disse.
Angélica é casada com o apresentador Luciano Huck desde 2004. O relacionamento de Angélica e Luciano Huck começou em 2003, quando ambos atuaram juntos no filme 'Um Show de Verão'.
O casal tem três filhos: Joaquim (nascido em 2005), Benício (nascido em 2007) e Eva (nascida em 2012). A família reside no Rio de Janeiro.
Angélica destacou sobre a felicidade por poder oferecer esta experiência de estudo ao filho: “A verdade é que a gente quer que o filho cresça. A gente tem que saber deixar ir e estou lidando bem com essa falta. Entendo que aqui no Brasil é muito mais difícil ele ter essa liberdade toda. Então, estou feliz por ele ter essa oportunidade”.
Ela continuou: “Eu não tive essa oportunidade de morar fora, de ter essa liberdade de escolher... Comecei a trabalhar muito pequena. Então, eu poder proporcionar isso para ele acaba sendo um prazer para mim também. Me vejo um pouco ali também”.
Aos 4 anos, Angélica venceu o concurso 'A Criança Mais Bonita do Brasil' no programa 'Buzina do Chacrinha'. A partir daí, iniciou sua carreira como modelo infantil. Desde então, ela se tornou uma das figuras mais emblemáticas da TV brasileira, com uma carreira que atravessa gerações e continua a encantar o público com seu carisma e talento.
Angélica Ksyvickis Huck nasceu em 30 de novembro de 1973, em Santo André, São Paulo. Filha de Francisco Ksyvickis e Angelina Ksyvickis, foi criada em São Bernardo do Campo. Seu nome é uma homenagem à mãe, que enfrentou dificuldades para engravidar.
Ela estreou como apresentadora na Rede Manchete em 1987 ao comandar o programa infantil 'Nave da Fantasia'. Porém, o sucesso veio quando substituiu a apresentadora anterior no comando do 'Clube da Criança' e se consolidou como uma das principais apresentadoras infantis do Brasil.
Além da televisão, Angélica também se aventurou na música. Em 1988, lançou seu primeiro álbum, que fez grande sucesso com o hit 'Vou de Táxi', que vendeu mais de 1,2 milhão de cópias. Ao longo de sua carreira musical, lançou 13 álbuns de estúdio.
Em 1993, Angélica foi para o SBT, onde apresentou os programas 'Casa da Angélica' (1993-1996), 'Passa ou Repassa' (1995-1996) e 'TV Animal' (1995-1996).
Em 1996, migrou para a TV Globo, onde apresentou o programa 'Angel Mix' (1996-2000) e atuou nas telenovelas infantis 'Caça Talentos' (1996), 'Flora Encantada' (1999) e 'Bambuluá' (2000).
Ao longo dos anos, Angélica consolidou sua carreira na televisão ao apresentar programas como 'Vídeo Game' , 'Fama' e 'Estrelas' na TV Globo.
Em 2021, assinou com a plataforma HBO Max e apresentou o programa 'Jornada Astral', que, depois, foi retirado do catálogo.
Em 2023, retornou à Rede Globo no programa 'Angélica: 50 e Tanto', uma parceria entre Globoplay e GNT.
Devido ao sucesso e à repercussão da temporada anterior, que contou apenas com convidadas mulheres, Angélica anunciou uma nova edição do programa, intitulada 'Angélica: 50 e Uns', desta vez com convidados masculinos.
Angélica também atuou em diversos filmes. Ela estreou no cinema em 1988 com 'Heróis Trapalhões - Uma Aventura na Selva' e participou de outros filmes, como 'Os Trapalhões na Terra dos Monstros' (1989), 'Uma Escola Atrapalhada' (1990), 'Um Show de Verão' (2004) e “De Perto ela não é Normal” (2020), entre outros.
Além de sua carreira artística, Angélica também se dedica a empreendimentos empresariais, assim, licenciou várias linhas de produtos com sua marca e imagem ao longo dos anos na televisão brasileira.