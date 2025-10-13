Grazi Massafera diz ter vício em açúcar: ´É como álcool’

Recentemente, a atriz surpreendeu na internet ao revelar que tem vício em açúcar. Ela fez um desabafo e disse que tem dificuldade em se ver livre da dependência. Ela comparou o açúcar ao álcool.
“Estou contando com muito esforço para remover o açúcar da minha vida. O açúcar é como álcool para as crianças, danifica o fígado e o cérebro”.
No post, Grazi reproduziu uma notícia de que um estudo feito com 271 crianças revelou que 37,6% têm esteatose hepática não alcoólica. E aí desbafou sobre seu esforço para livrar dos doces.
Grazi Massafera nasceu em Jacarezinho, no interior do Paraná, em 28 de junho de 1982. Iniciou sua trajetória como modelo e ficou conhecida nacionalmente ao participar do Big Brother Brasil 5, em 2005, onde conquistou o segundo lugar e a simpatia do público.
Após o reality, foi contratada pela TV Globo e começou a estudar interpretação. Estreou como atriz na novela “Páginas da Vida” (2006), onde surpreendeu pela entrega no papel de uma jovem com deficiência intelectual, marcando o início de uma transição promissora para a dramaturgia. O ator Thiago Lacerda elogiou o desempenho da colega.
Com o tempo, Grazi consolidou-se como uma das atrizes mais respeitadas de sua geração. Atuou em diversas novelas de sucesso como “Verdades Secretas”, pela qual foi indicada ao Emmy Internacional, além de séries e filmes que destacaram sua versatilidade e crescimento artístico.
Sua carreira é marcada por determinação e evolução constante. Grazi também se destaca em campanhas publicitárias e trabalhos sociais, mantendo uma imagem pública sólida e carismática.
Assim como Grazi, muitas pessoas querem se livrar do açúcar. Veja, então, uma série de opções de adoçantes que podem ser usados tanto nas bebidas como para o preparo de alimentos.
A alulose é um dos adoçantes menos conhecidos. E um monossacarídeo semelhante à frutose, mas com a vantagem de ter poucas calorias — cerca de 0,2 a 0,4 kcal por grama, contra 4 kcal do açúcar comum.
A alulose é considerada um açúcar raro porque é encontrada naturalmente apenas em pequenas quantidades em alimentos de origem vegetal.
É um tipo de açúcar encontrado no trigo e em determinadas frutas, como figos. A alulose é absorvida lentamente pelo corpo e não afeta os níveis de açúcar no sangue.
Devido à ausência de impacto na glicose sanguínea, a alulose ganhou atenção entre aqueles que seguem uma dieta que restringe a ingestão de carboidratos e açúcar.
Evitar o consumo de açúcar refinado em excesso ajuda na prevenção e no controle de doenças como diabetes, colesterol alto e obesidade. Também previne cáries dentárias, doenças cardíacas e gordura no fígado, por exemplo.
O mel de abelha é um adoçante natural que tem nutrientes como potássio, magnésio, ferro e cálcio. Pode ser encontrado em potes ou bisnagas, em diferentes tipos: silvestre e eucalipto estão entre os mais cotados.
O mel traz benefícios como fortalecer o sistema imunológico, atuar com anti-oxidante, melhorar a digestão e manter a flora intestinal saudável.
A stevia é um adoçante natural obtido a partir da planta Stevia Rebaudiana Bertoni, podendo ser encontrado em supermercados e lojas de produtos naturais na forma de pó ou em gotas.
A stevia possui a capacidade de adoçar cerca de 300 vezes mais que o açúcar comum, com a vantagem de não possuir calorias.
A sacarina e a sucralose também são opções bastante procuradas por quem quer ou precisa evitar o açúcar. Diferentes marcas disputam o mercado.
O açúcar de coco tem baixo índice glicêmico, o que faz com que ele não cause um grande aumento da concentração de açúcar no organismo e não estimule a produção de gordura, ajudando no controle do peso.
Além disso, o açúcar de coco é rico em nutrientes como ferro, cálcio, zinco e potássio, mas por possuir um elevado teor de frutose, deve ser usado com moderação.
O açúcar mascavo é feito a partir da cana-de-açúcar, mas não passa por um processo de refinamento como o açúcar branco.
Isso faz com que seus nutrientes sejam conservados no produto final. Assim, ele possui minerais como cálcio, magnésio, potássio e fósforo.
O eritritol é um adoçante natural que tem a mesma origem do xilitol, mas contém apenas 0,2 caloria por grama, sendo um adoçante recomendado pela OMS.
Ele tem cerca de 70% da capacidade de adoçar do açúcar, e pode ser usado por pessoas com diabetes ou que desejam emagrecer.