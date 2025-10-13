Amor na maturidade: Natália do Vale retorna ao teatro após duas décadas

A comédia romântica estreou no dia 18 de setembro de 2025 no Teatro Vannucci, no Rio de Janeiro, e acompanha o fim do casamento de Mauro e Júlia após 35 anos. O espetáculo mostra os desafios de suas novas vidas, além da frustração de não seguir os ideais de matrimônio da geração anterior.
Diversas estrelas da TV prestigiaram a estreia do espetáculo, como o ator Tony Ramos e a esposa Lidiane Barbosa, Jonas Bloch, Helena Fernandes e Zezé Polessa, entre outros.
O roteiro, pensado especialmente para os atores que completam 50 anos de carreira, anima a atriz: “Estou vivendo o amor na maturidade e acho que nunca fui tão feliz como agora. Quero que as pessoas acreditem que isso é possível, não só na ficção”.
Herson Capri complementa: “Tenho experiência em casamentos longos e em divórcios, então estou vendo na peça muito do que vivi. Acho que muita gente vai se identificar, rir e se emocionar, às vezes até na mesma cena”.
Miguel Falabella explica a motivação do enredo: “Existe pouca literatura dramática sobre amor na maturidade, a comédia romântica é muito associada a jovens. Mas não é porque a gente avança nos anos que deixamos de desejar, de sonhar. As pessoas têm preconceito com o envelhecer, mas a alternativa não é melhor”.
Natália e Herson Capri já haviam atuado juntos em 3 novelas: “O Outro”, “Negócio da China” e “Em Família”. Em “O Outro”, interpretaram irmãos. Em “Negócio da China”, fizeram parte da produção escrita, também, por Miguel Falabella. Já em “Em Família”, os dois formaram par romântico.
Natália já havia atuado em outras 5 peças, além das duas citadas anteriormente: “Bonifácio Bilhões”, “A Calça - Luisa”, “Roda Cor de Roda”, “A Partilha - Selma” e “A Vida Passa - Selma”
A atriz nasceu no Rio de Janeiro no dia 6 de março de 1953 e é filha de imigrantes portugueses. Na década de 1970, a família se mudou para São Paulo em busca de melhores oportunidades. Lá, ingressou na Universidade de São Paulo (USP), onde se formou em Filosofia.
Após se formar, deu aulas, mas seu interesse pelas artes se intensificou. Fez curso de teatro para obter sua carteira de atriz. Antes mesmo de concluir o curso, foi percebida por diretores de TV durante uma apresentação e convidada para apresentar um programa infantil/educacional na TV Cultura.
Em 1975, Natália do Vale participou de testes para a TV Globo e estreou na novela Gabriela, baseada no romance de Jorge Amado. No ano seguinte, ganhou destaque em 'A Moreninha', como Mademoiselle Aimée.
Mas seu reconhecimento como atriz veio mesmo na novela “Água Viva” em 1980, de Gilberto Braga e Manoel Carlos.
A partir daí, interpretou diversas personagens marcantes, como Lúcia Toledo em “Baila Comigo', Sandra Rivoredo em “Sétimo Sentido', Débora Brandão em “Final Feliz', a vilã Andréia Souza e Silva em 'Cambalacho' e Suzanne Webert em “Que Rei Sou Eu?'.
Outros papéis de destaque incluem 'Helena em “A Próxima Vítima', Lúcia em “Torre de Babel', Sílvia em “Mulheres Apaixonadas', Carmem em “Páginas da Vida', Júlia em 'Negócio da China' e Wanda em “”Insensato Coração'.
Mais recentemente, interpretou a vilã Lady Margareth Williamson em “Orgulho e Paixão' e Beatriz Guedes em 'A Dona do Pedaço', sua última novela na televisão.
Também participou de alguns filmes. Em 1981, atuou como Lily-Bobó em Kilas, o Mau da Fita; em 1983, interpretou Marta em Pra Frente, Brasil; e em 2007, deu vida a Paula em Polaróides Urbanas.
Em relação a sua vida pessoal, a atriz optou por não ter filhos e se dedicar integralmente à carreira.
Natália foi casada com o diretor de novelas da Globo Paulo Ubiratan, de1981 a 1986. E chegou a morar em Londres, na Inglaterra, entre 1989 1994 com seu segundo marido, o executivo Vasco Dias.