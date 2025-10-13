Flipar

Lenda urbana da ‘loira do banheiro’ é inspirada em história que aconteceu de verdade no Brasil

Nos anos 1990 e 2000, uma história de assombração bastante popular tomava conta das escolas brasileiras: a lenda da “Loira do Banheiro”.

Michal Jarmoluk/Pixabay

O que pouca gente sabe é que a origem dessa lenda urbana vem da história real de Maria Augusta de Oliveira Borges, que viveu no século 19.

Reprodução/TV Record

Ela nasceu e foi criada em uma mansão de uma família rica da região de Guaratinguetá, São Paulo.

Domínio público/Acervo Museu Paulista (USP)

Seu pai era Visconde de Guaratinguetá, um importante produtor de café e comerciante da época.

Reprodução

Obrigada a se casar aos 14 com um homem 21 anos mais velho, ela fugiu para Paris, aos 18. Quando tinha 26, morreu em circunstâncias misteriosas.

Reprodução/TV Record

Seu corpo foi trazido ao Brasil por sua mÃ£e, que, tomada pela culpa e pelo luto, manteve os restos mortais em uma urna de vidro exposta na mansÃ£o da famÃ­lia por meses.

ReproduÃ§Ã£o/TV Record

Durante esse período, relatos de visões da falecida e fenômenos sobrenaturais começaram a surgir, vindos da mãe e de pessoas próximas.

Kamil Feczko/Unsplash

Alguns diziam ouvir a música que Maria Augusta costumava tocar no piano, enquanto outros podiam sentir cheiro de rosas brancas, perfume favorito da jovem.

Johannes Plenio/Unsplash

Depois de tantos relatos, a mãe finalmente decidiu enterrar a filha, mas as histórias sobrenaturais nunca deixaram de existir.

Enrique/Pixabay

Posteriormente, a mansão onde a família morava foi transformada na Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves.

Reprodução/Facebook

Com o tempo, alunos e funcionários relatavam assombrações, como passos, portas batendo e manifestações nos banheiros.

Reprodução/Record TV

Um incêndio repentino ocorrido em 1916 fortaleceu a crença de que o espírito de Maria Augusta habitava o local. Alguns disseram que ela teria provocado o incidente.

raquel raclette/Unsplash

A associação da jovem com os banheiros vem da suposta causa de sua morte (raiva humana), que causaria uma sede incessante, explicando os relatos de torneiras que abriam sozinhas.

Kati/Pixabay

Com o tempo, a história se tornou uma lenda urbana, compondo um mito que se tornou parte do folclore brasileiro.

Imagem gerada por IA

Hoje, para quem tiver interesse em fazer uma visitinha, o túmulo de Maria Augusta fica no Cemitério dos Passos, em Guaratinguetá.

Reprodução

Da mesma forma, a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves existe até hoje, cercada de mistérios e histórias esquisitas.

Reprodução/TV Record

A lenda da loira do banheiro acompanhava um rito de 'invocação' muito famoso, que variava de região para região. Veja os mais comuns!

Till Naujock/Pixabay

Primeiro, a pessoa precisa estar um banheiro de escola enquanto ele estiver vazio. Uma variação diz para dar três batidas na porta do último boxe com ela fechada.

Kenny Miller/Unsplash

Em outras versões, é preciso dar descarga três vezes ou acender e apagar a luz três vezes.

Derek Lee/Unsplash

Ao fazer qualquer um desses rituais, é preciso chamar pela “Loira do Banheiro” em voz alta em frente a um espelho.

Buchen WANG/Unsplash

