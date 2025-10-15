Zizi Possi surpreende com conselhos a eliminados do “Estrela da Casa”

Ela explicou: 'Nunca perca o banheiro da sua vida, sabe? O box. Aquela coisa que a gente chega no box e canta, solta a franga, solta a voz. Sem medo de errar, sem medo de nada. Essa relação íntima do canto com aquilo que é mais profundo ou engraçado'.
Zizi destacou ainda que, mesmo quando o mercado indica um caminho, é essencial permanecer fiel às próprias convicções.
E concluiu: 'Levando para o campo da arte, é aquilo que toca o divino. Nunca perca isso, por mais que os tempos estejam difíceis, que o mercado aponte outros caminhos. Segue o teu coração, segue o teu caminho que daqui a pouco o sol brilha e tudo acontece'.
E Maria Izildinha “Zizi” Possi, que nasceu em 28 de março de 1956 no bairro do Brás, em São Paulo, tem prioridade para falar do assunto, já que a artista está há décadas no mercado e começou a carreira muito nova.
Filha de imigrantes italianos, desde pequena, demonstrou inclinação para a música e, aos cinco anos, iniciou seus estudos de piano.
Na infância, sua facilidade de aprendizado chamou atenção e fez com que trocasse de métodos e professores várias vezes para acompanhar seu progresso. Aos 17 anos, em São Paulo, já dominava diversos tipos de músicas.
Aos 18 anos, se mudou para Salvador com o irmão José Possi Neto para estudar Composição e Regência na UFBA. Nesse período também deu aulas de música, participou de musicais e criou trilhas para espetáculos.
Zizi foi descoberta por Roberto Menescal em 1977 e, no ano seguinte, lançou seu primeiro LP, “Flor do Mal”, pela gravadora Philips. Nesse álbum, incluiu composições de autores como Ivan Lins, Aldir Blanc, João Bosco e Caetano Veloso.
Em seu segundo álbum, “Pedaço de Mim', Zizi gravou um dueto com Chico Buarque na faixa-título e apresentou músicas como “Nunca” e “Luz e Mistério”, que se tornaram clássicos da MPB.
Na década de 80, se destacou nacionalmente com o sucesso “Asa Morena”, que lhe garantiu o primeiro disco de ouro
Lançou o álbum em italiano “Per Amore”, que foi um grande sucesso de público e crítica, vendeu em larga escala e foi considerado um marco em sua carreira.
Seu álbum “Puro Prazer”, trabalho interpretado apenas com voz e piano, foi indicado ao Grammy Latino em três categorias e vendeu mais de 100 mil cópias em menos de um mês.
Sua discografia inclui muitos álbuns com repertório em português, italiano e adaptações de músicas internacionais.
Diversas de suas músicas foram temas de novelas, como “Perigo”, “Renascer”, “Per Amore”, “Eu te Amo”, “Rosa dos Ventos”, “Explode Coração”, entre outras.
Ela foi casada com o produtor e compositor LÃber Gadelha, que em 2021, morreu vÃtima do COVID-19. Na Ã©poca, a cantora escreveu uma homenagem: â??Que sorte eu tenho! Faz parte da minha vida um homem forte, verdadeiro guerreiro, com quem tive minha u?nica e amada filha. [...] Liber Grabois Gadelha, foi meu melhor amigo, cu?mplice e companheiro no tempo que nos foi dado a estar juntosâ?.
Os dois tiveram uma filha juntos, a cantora Luíza Possi, que nasceu no dia 12 de fevereiro de 1984 no Rio de Janeiro e, desde cedo, Luiza acompanhou a carreira da mãe e demonstrou talento musical.
Zizi tem uma relação próxima com os seus netos, Lucca e Matteo, filhos de Luíza com o diretor Cris Gomes.
No início dos anos 80, Zizi se envolveu romanticamente com a cantora Angela Ro RO, um relacionamento bastante explorado pela mídia na época. Luíza revelou em uma entrevista em 2016 que nunca esconderam dela a relação, mas que quando ela nasceu, as duas não estavam mais juntas.