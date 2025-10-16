Cara a cara: Sósias de famosos que fazem sucesso na internet

Algumas pessoas comuns impressionam por se parecerem fisicamente com artistas, atletas e personalidades conhecidas. ConheÃ§a 'clones' de famosos que fazem sucesso na web!
Ronaldinho Gaúcho – José Robson Batista é sósia do ex-jogador brasileiro. Esse encontro entre os dois aconteceu em 2020.
Vinícius Jr. – O colombiano Ricardo Rincon é sósia do jogador brasileiro e tem mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram.
Filipe Ret – Recentemente, o rapper carioca Filipe Ret ganhou seu próprio sósia que, apesar de ter perfil nas redes sociais, não teve seu nome revelado.
Pabllo Vittar – A modelo drag queen Johann (à dir.) é sósia da cantora Pabllo Vittar. Nas redes, seguidores já até brincaram dizendo que elas são 'gêmeas'.
Neymar – Em 2022, durante a Copa do Mundo do Catar, Eigon (à dir.), o sósia de Neymar, chegou a causar tumulto pelas ruas de Doha quando dezenas de pessoas se aglomeraram pensando se tratar do jogador brasileiro.
Jade Picon – A fotógrafa Alice Sales viralizou em 2022 pela semelhança com a a influencer e ex-BBB Jade Picon.
Marília Mendonça – Além da aparência física, Val Pinheiro também é cantora e faz covers da 'Rainha do sofrência'.
Ana Paula Arósio – Rafaela Romolo tem uma história curiosa: ela fez um comercial ao lado de Ana Paula Arósio no início dos anos 2000, quando ainda era criança. Em 2023, ela fez um ensaio fotográfico e todo mundo ficou surpreso que ela ainda se parece com a atriz.
Lionel Messi – O sósia brasileiro do jogador argentino é de Palmas (TO) e faz sucesso na internet.
Sandy – A caixa de supermercado e desenhista Jéssica Lira explodiu na internet em 2024 quando um cliente notou sua semelhança com a cantora Sandy e publicou o vídeo nas redes sociais.
Katy Perry – A cantora e atriz Francesca Brown contou que chegou a perder alguns trabalhos por se parecer demais com a cantora Katy Perry. Acontece que ela curtiu a ideia e fez até uns covers da artista.
Megan Fox – A jogadora de futebol irlandesa Tara Mae Kirk começou a ganhar fama em 2024 como sósia da atriz norte-americana Megan Fox.
Justin Bieber – Marcelly Riekmann é sósia e cover do cantor Justin Bieber e já chegou a cobrar R$ 400 para dar entrevista.