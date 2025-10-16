Flipar

Cara a cara: Sósias de famosos que fazem sucesso na internet

Você já se deparou com alguém tão parecido com um famoso que chegou a duvidar se era mesmo a celebridade?

Lance
Reprodução dos Instagram @acintialopes

Algumas pessoas comuns impressionam por se parecerem fisicamente com artistas, atletas e personalidades conhecidas. ConheÃ§a 'clones' de famosos que fazem sucesso na web!

Montagem/ReproduÃ§Ã£o

Ronaldinho Gaúcho – José Robson Batista é sósia do ex-jogador brasileiro. Esse encontro entre os dois aconteceu em 2020.

Arquivo Pessoal/José Robson Batista

Vinícius Jr. – O colombiano Ricardo Rincon é sósia do jogador brasileiro e tem mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram.

Montagem/Reprodução Instagram/Divulgação Real Madrid

Filipe Ret – Recentemente, o rapper carioca Filipe Ret ganhou seu próprio sósia que, apesar de ter perfil nas redes sociais, não teve seu nome revelado.

Montagem/Reprodução/Redes Sociais

Pabllo Vittar – A modelo drag queen Johann (à dir.) é sósia da cantora Pabllo Vittar. Nas redes, seguidores já até brincaram dizendo que elas são 'gêmeas'.

Montagem/Divulgação

Neymar – Em 2022, durante a Copa do Mundo do Catar, Eigon (à dir.), o sósia de Neymar, chegou a causar tumulto pelas ruas de Doha quando dezenas de pessoas se aglomeraram pensando se tratar do jogador brasileiro.

Montagem/Reprodução/Instagram

Jade Picon – A fotógrafa Alice Sales viralizou em 2022 pela semelhança com a a influencer e ex-BBB Jade Picon.

Reprodução/Instagram @jadepicon e @aliceepah

Marília Mendonça – Além da aparência física, Val Pinheiro também é cantora e faz covers da 'Rainha do sofrência'.

Montagem/Reprodução/Instagram

Ana Paula Arósio – Rafaela Romolo tem uma história curiosa: ela fez um comercial ao lado de Ana Paula Arósio no início dos anos 2000, quando ainda era criança. Em 2023, ela fez um ensaio fotográfico e todo mundo ficou surpreso que ela ainda se parece com a atriz.

Montagem/Reprodução/Instagram

Lionel Messi – O sósia brasileiro do jogador argentino é de Palmas (TO) e faz sucesso na internet.

Reprodução dos Instagrams @leomessi e @sosiadomessi10

Sandy – A caixa de supermercado e desenhista Jéssica Lira explodiu na internet em 2024 quando um cliente notou sua semelhança com a cantora Sandy e publicou o vídeo nas redes sociais.

Reprodução dos Instagrams @sandyoficial e @jeh_artes

Katy Perry – A cantora e atriz Francesca Brown contou que chegou a perder alguns trabalhos por se parecer demais com a cantora Katy Perry. Acontece que ela curtiu a ideia e fez até uns covers da artista.

Divulgação e reprodução de Instagram

Megan Fox – A jogadora de futebol irlandesa Tara Mae Kirk começou a ganhar fama em 2024 como sósia da atriz norte-americana Megan Fox.

Reprodução/Instagram @Meganfox e @taramaekirk

Justin Bieber – Marcelly Riekmann é sósia e cover do cantor Justin Bieber e já chegou a cobrar R$ 400 para dar entrevista.

Reprodução dos Instagrams @justinbieber e @marcellyriekmannfansclube

