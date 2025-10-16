Aranha-marrom: perigo pode estar dentro de casa

Essas aranhas fazem peregrinação à noite. E proliferam principalmente no verão. Durante o dia, e se escondem sob cascas de árvores e folhas secas. Dentro das casas, ficam encostadas às paredes de sótãos, porões ou garagens. Roupas guardadas por muito tempo, sapatos e gavetas são alvos frequentes. Também se abrigam em caixas de papelão e atrás de quadros.