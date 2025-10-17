Celebridades que já falaram mal do Brasil ou dos brasileiros

O DJ do rapper 50 Cent irritou os brasileiros ao afirmar que era melhor fazer camisinhas porque o Brasil era conhecido pelas mulheres e aids. 50 Cent tentou consertar e amenizar a situação: 'Às vezes há um mal entendido e os americanos só pensam no Brasil como um lugar de lindas mulheres. Isso é visível, porque as mulheres são bonitas, mas tenho certeza de que há muito mais para a gente focar e fazer por aqui', disse.